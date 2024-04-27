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27 апреля 2024, 01:21 | Обновлено 27 апреля 2024, 01:43
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля

Важные события во всех видах спорта

27 апреля 2024, 01:21 | Обновлено 27 апреля 2024, 01:43
14
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Динамо

Favbet 4.73 – 3.50 – 1.87

14:30 Вест Хэм – Ливерпуль

Favbet 5.75 – 5.08 – 1.55

15:00 Лас-Пальмас – Жирона

Favbet 4.45 – 4.11 – 1.83

15:30 ЛНЗ Черкассы – Шахтер

Favbet 11.00 – 5.40 – 1.32

22:00 Астон Вилла – Челси

Favbet 2.15 – 4.11 – 3.27

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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