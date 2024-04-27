ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля

В субботу, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Динамо

4.73 – 3.50 – 1.87

14:30 Вест Хэм – Ливерпуль

5.75 – 5.08 – 1.55

15:00 Лас-Пальмас – Жирона

4.45 – 4.11 – 1.83

15:30 ЛНЗ Черкассы – Шахтер

11.00 – 5.40 – 1.32

22:00 Астон Вилла – Челси

2.15 – 4.11 – 3.27