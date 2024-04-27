Другие новости27 апреля 2024, 01:21 | Обновлено 27 апреля 2024, 01:43
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Важные события во всех видах спорта
27 апреля 2024, 01:21 | Обновлено 27 апреля 2024, 01:43
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В субботу, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Динамо
14:30 Вест Хэм – Ливерпуль
15:00 Лас-Пальмас – Жирона
15:30 ЛНЗ Черкассы – Шахтер
22:00 Астон Вилла – Челси
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