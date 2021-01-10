ФОТО. Ингулец вышел из отпуска

Футболисты «Ингульца» вышли из отпуска и начали готовиться к весенней части сезона.
В субботу команда собралась на тренировочной базе в Владимировке, где проведет первую часть тренировочных сборов.
Первый матч после зимней паузы петровцы проведут 14 февраля. Соперником «Ингульца» станет «Днепр-1».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.