Ингулец проведет домашний матч с Днепром-1 на Днепр Арене

14 февраля вторую часть чемпионата дебютант УПЛ «Ингулец» начнет матчем против «Днепра-1».



Поскольку игра первого круга для команды Сергея Лавриненко была домашней, но состоялась на «Днепр Арене», ответная встреча 14 февраля должна была пройти в Кропивницком.



Однако, с учетом негативного опыта подготовки матча к «Шахтеру» и последовавшего технического поражения от «горняков» (0:3) из-за неготовности газона на стадионе «Зирка» в Кропивницком, весенний матч «Ингульца» по договоренности между двумя клубами вновь состоится на «Днепр Арене» в Днепре.



Добавим, что после 13 туров в УПЛ «Ингулец» занимает 10 место, имея в активе 11 очков. «Днепр-1» замыкает турнирную таблицу с восемью очками.