Ингулец проведет домашний матч с Днепром-1 на Днепр Арене

Все из-за технаря за несостоявшийся матч с «Шахтером»

  • 09.01.2021 15:10
  • 414 просмотров
  • 2 комментария
Ингулец проведет домашний матч с Днепром-1 на Днепр Арене
© ФК Днепр-1

14 февраля вторую часть чемпионата дебютант УПЛ «Ингулец» начнет матчем против «Днепра-1».  
 
Поскольку игра первого круга для команды Сергея Лавриненко была домашней, но состоялась на «Днепр Арене», ответная встреча 14 февраля должна была пройти в Кропивницком. 
 
Однако, с учетом негативного опыта подготовки матча к «Шахтеру» и последовавшего технического поражения от «горняков» (0:3) из-за неготовности газона на стадионе «Зирка» в Кропивницком, весенний матч «Ингульца» по договоренности между двумя клубами вновь состоится на «Днепр Арене» в Днепре.
 
Добавим, что после 13 туров в УПЛ «Ингулец» занимает 10 место, имея в активе 11 очков. «Днепр-1» замыкает турнирную таблицу с восемью очками.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 15:41
    0
    Этот ли не ганьба?
    Почему не в Запорожье на нейтралке?
    Там даже в Союзе играли на кубок 12 февраля при - 12*С против Крыльев...
    А сейчас?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.01.2021 15:38
    0
    Гідність? Такого слова в Інгульці нечули
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 15:41
    0
    Этот ли не ганьба?
    Почему не в Запорожье на нейтралке?
    Там даже в Союзе играли на кубок 12 февраля при - 12*С против Крыльев...
    А сейчас?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.01.2021 15:38
    0
    Гідність? Такого слова в Інгульці нечули
    Ссылка
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