Ингулец проведет домашний матч с Днепром-1 на Днепр Арене

14 февраля вторую часть чемпионата дебютант УПЛ «Ингулец» начнет матчем против «Днепра-1».
Поскольку игра первого круга для команды Сергея Лавриненко была домашней, но состоялась на «Днепр Арене», ответная встреча 14 февраля должна была пройти в Кропивницком.
Однако, с учетом негативного опыта подготовки матча к «Шахтеру» и последовавшего технического поражения от «горняков» (0:3) из-за неготовности газона на стадионе «Зирка» в Кропивницком, весенний матч «Ингульца» по договоренности между двумя клубами вновь состоится на «Днепр Арене» в Днепре.
Добавим, что после 13 туров в УПЛ «Ингулец» занимает 10 место, имея в активе 11 очков. «Днепр-1» замыкает турнирную таблицу с восемью очками.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Там даже в Союзе играли на кубок 12 февраля при - 12*С против Крыльев...
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