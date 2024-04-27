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  4. Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов
Италия
27 апреля 2024, 00:32 |
694
1

Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов

«Наполи» хочет купить Судакова

27 апреля 2024, 00:32 |
694
1
Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации издания Napoli Magazine, итальянский «Наполи» не отверг идеи подписать Судакова и попытается снова договориться с «Шахтером» летом. Отмечается, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов потратить на трансфер лидера сборной Украины 50 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее в «Шахтере» признавали, что «Наполи» уже делал предложение по Судакову, однако украинский клуб отказался продавать лидера за 40 миллионов евро.

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Аурелио Де Лаурентис трансферы Наполи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: Napoli Magazine
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