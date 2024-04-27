Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации издания Napoli Magazine, итальянский «Наполи» не отверг идеи подписать Судакова и попытается снова договориться с «Шахтером» летом. Отмечается, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов потратить на трансфер лидера сборной Украины 50 миллионов евро.



В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее в «Шахтере» признавали, что «Наполи» уже делал предложение по Судакову, однако украинский клуб отказался продавать лидера за 40 миллионов евро.