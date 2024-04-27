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  4. Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Испания
27 апреля 2024, 02:52 |
269
0

Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал

26 апреля королевский клуб обыграл «Реал Сосьедад» 1:0

27 апреля 2024, 02:52 |
269
0
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Флорентино Перес

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага.

Как сообщает издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про «Реал», президент столичного коллектива Испании Флорентино Перес высоко ценил игру Кепы.

Перес после игры отметил своим близким, что вратарь сыграл неплохо. Функционер заверил, что Аррисаблага показал себя уверенно и передал уверенность остальным товарищам по команде, особенно защите.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

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Флорентино Перес Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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