Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире в следующем сезоне
25 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Благодаря этой победе «докеры» не только сохранили теоретические шансы выиграть национальное первенство (правда, если ПСВ победит или сыграет вничью в следующем туре, то досрочно станет чемпионом), но и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.
Сейчас у «Фейеноорда» 75 очков. У «Твенте», который идет на 3-й позиции, в активе 63 пунктов. До завершения кампании в Нидерландах осталось провести 3 тура, поэтому максимальное количество очков, которое может набрать «туккери», составляет 72 балла.
В следующем сезоне гарантировано представлять Нидерланды в основном раунде ЛЧ будут две команды: ПСВ и «Фейеноорд». Команда, которая завоюет бронзовые медали, отправится в 3-й раунду квалификации турнира.
Помимо ПСВ и «Фейеноорда», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан и «ПСЖ».
Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.
Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):
- Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
- Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
- Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
- 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
- Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25
Таблица чемпионата Нидерландов 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2
|Фейеноорд
|31
|23
|6
|2
|80 - 24
|75
|3
|Твенте
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|16
|7
|7
|59 - 35
|55
|5
|Аякс
|31
|13
|10
|8
|65 - 58
|49
|6
|НЕК Неймеген
|30
|12
|11
|7
|59 - 44
|47
|7
|Утрехт
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8
|Гоу Эхед Иглс
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|9
|Спарта Роттердам
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10
|Херенвен
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11
|Фортуна Ситтард
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12
|Алмере Сити
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|13
|Зволле
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|14
|Хераклес
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16
|РКК Валвейк
|30
|6
|6
|18
|29 - 50
|24
|17
|Волендам
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18
|Витесс
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|-1
Present at the biggest stage 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏. ✨— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 25, 2024
See you next season, @ChampionsLeague!#UCL pic.twitter.com/xac6Cf49aO
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