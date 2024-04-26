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Лига чемпионов
26 апреля 2024, 04:16 |
415
0

Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире в следующем сезоне

26 апреля 2024, 04:16 |
415
0
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе «докеры» не только сохранили теоретические шансы выиграть национальное первенство (правда, если ПСВ победит или сыграет вничью в следующем туре, то досрочно станет чемпионом), но и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

Сейчас у «Фейеноорда» 75 очков. У «Твенте», который идет на 3-й позиции, в активе 63 пунктов. До завершения кампании в Нидерландах осталось провести 3 тура, поэтому максимальное количество очков, которое может набрать «туккери», составляет 72 балла.

В следующем сезоне гарантировано представлять Нидерланды в основном раунде ЛЧ будут две команды: ПСВ и «Фейеноорд». Команда, которая завоюет бронзовые медали, отправится в 3-й раунду квалификации турнира.

Помимо ПСВ и «Фейеноорда», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан и «ПСЖ».

Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

Таблица чемпионата Нидерландов 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 31 27 3 1 103 - 17 84
2 Фейеноорд 31 23 6 2 80 - 24 75
3 Твенте 31 19 6 6 59 - 31 63
4 АЗ Алкмаар 30 16 7 7 59 - 35 55
5 Аякс 31 13 10 8 65 - 58 49
6 НЕК Неймеген 30 12 11 7 59 - 44 47
7 Утрехт 30 12 9 9 43 - 41 45
8 Гоу Эхед Иглс 31 11 9 11 45 - 42 42
9 Спарта Роттердам 30 11 7 12 45 - 43 40
10 Херенвен 31 10 6 15 50 - 64 36
11 Фортуна Ситтард 30 9 8 13 34 - 52 35
12 Алмере Сити 31 7 12 12 31 - 51 33
13 Зволле 30 8 8 14 40 - 58 32
14 Хераклес 30 9 5 16 40 - 62 32
15 Эксельсиор 31 5 11 15 46 - 66 26
16 РКК Валвейк 30 6 6 18 29 - 50 24
17 Волендам 30 4 7 19 30 - 74 19
18 Витесс 30 4 5 21 22 - 68 -1
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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