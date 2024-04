Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

25 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе «докеры» не только сохранили теоретические шансы выиграть национальное первенство (правда, если ПСВ победит или сыграет вничью в следующем туре, то досрочно станет чемпионом), но и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

Сейчас у «Фейеноорда» 75 очков. У «Твенте», который идет на 3-й позиции, в активе 63 пунктов. До завершения кампании в Нидерландах осталось провести 3 тура, поэтому максимальное количество очков, которое может набрать «туккери», составляет 72 балла.

В следующем сезоне гарантировано представлять Нидерланды в основном раунде ЛЧ будут две команды: ПСВ и «Фейеноорд». Команда, которая завоюет бронзовые медали, отправится в 3-й раунду квалификации турнира.

Помимо ПСВ и «Фейеноорда», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан и «ПСЖ».

Со следующей кампании Лига чемпионов будет проводиться в новом формате.

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

Таблица чемпионата Нидерландов 2023/24

Present at the biggest stage 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏. ✨



See you next season, @ChampionsLeague!#UCL pic.twitter.com/xac6Cf49aO