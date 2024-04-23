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Лига чемпионов
23 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:21
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1

ПСЖ стал 5-м клубом, вышедшим в ЛЧ 2024/25. Предполагаемый посев еврокубков

Путевки в основной раунд ЛЧ уже имеют Интер, Байер, Реал, ПСВ, ПСЖ

23 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:21
404
1
ПСЖ стал 5-м клубом, вышедшим в ЛЧ 2024/25. Предполагаемый посев еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты ПСЖ

Уже известны 5 из 36 клубов, который получили право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

По итогам уик-энда ПСЖ гарантированно не опустится ниже топ-3 в Лиге 1. Таким образом, парижская команда точно сыграет в основе ЛЧ.

Команды-участники основного раунда ЛЧ 2024/25:

  • Интер (Италия), Байер (Германия), Реал (Испания), ПСВ (Нидерланды), ПСЖ (Франция)

Верхняя часть турнирной таблицы чемпионата Франции

Эксперты Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25 с учетом развития событий в национальных чемпионатах.

Специалисты ждут донецкий «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25. Аналитики прогнозируют киевскому «Динамо» место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2024/25. В основном этапе Лиги конференций 2024/25 аналитики не видят ни одного украинского клуба.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд. Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Для справедливой жеребьевки 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях). В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Alexander Киев
Дирнама ти де? Ау? Знову не бачити цим уйобкам ЛЧ 
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