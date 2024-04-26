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Чемпионат Нидерландов
Гоу Эхед Иглс
25.04.2024 22:00 – FT 1 : 3
Фейеноорд
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Нидерланды
26 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 01:57
79
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил 8 голов, Фейеноорд продолжает погоню

Команда из Эйндховена не заметила своего соперника

26 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 01:57
79
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил 8 голов, Фейеноорд продолжает погоню
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля свои матчи 31-го тура Эредивизи сыграли лидеры чемпионата. «Фейеноорд» на выезде дожал «Гоу Эхед Иглс».

Более богатым на голы вышел поединок «Херенвен» – ПСВ. Лидеры турнирной таблицы поиздевались над оппонентом, забив 8 голов.

У ПСВ теперь 84 очка. Чтобы стать чемпионами, им достаточно набрать 1 балл за следующие три матча. Клуб из Роттердама уже гарантировал себе минимум второе место.

Чемпионат Нидерландов. 31-й тур. 25 апреля.

Гоу Эхед Иглз – Фейеноорд – 1:3

Голы: Эдвардсен (45) – де Ланге (25, автогол), Иванушеч (74), Уэда (69)

Херенвен – ПСВ – 0:8

Голы: Тиль (7, 30), Тилман (9, 11), Верман (44), Бакайоко (52), Де Йонг (71) Ван Анхолт (83)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Херенвен ПСВ Фейеноорд Гоу Эхед Иглс чемпионат Нидерландов по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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