Он вскоре уйдет. Болельщики Ворсклы определили лучшего игрока клуба 2024
20-летний защитник Илья Крупский стал победителем голосования
Полтавская «Ворскла» обнародовала итоги голосования болельщиков за лучшего игрока команды в 2024 году.
Победителем в голосовании стал 20-летний защитник полтавского клуба Илья Крупский.
В пятерку лучших также вошли Артем Челядин, Игорь Пердута, Павел Исенко и Ибрахим Кане.
Голосование началось в последний день 2024 и проходило на официальных страницах клуба в соцсетях. Клуб выразил благодарность болельщикам за активность.
Ожидается, что зимой Илья Крупский может перейти в другой клуб – Шахтер или Металлист 1925 – за 3 млн евро.
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