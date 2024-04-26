Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев

Как уже сообщалось, оба поединка чемпионата между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем» – перенесенный с 12-го и в рамках 26-го туров – состоятся в Киеве на стадионе «Левый берег». Первая игра намечена на 1 мая, а вторая – на 5-е.

В связи с этим в СМИ и в болельщицких кругах появились упреки в нарушении принципов Fair Play. О своем видении этой ситуации Sport.ua рассказал генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

– Не знаю ничего об упреках, ведь их не читаю, – сказал он. – Лично меня интересует команда и то, чтобы ей было комфортно. Так что наша позиция именно с тем и связана, чтобы лишить «Черноморец» неприятной перспективы ездить в вагонах поездов по 50-60, а то и 70 часов на гостевые матчи туда и обратно, туда и обратно. Решили, что сыграть дважды подряд в Киеве будет наиболее комфортно.

– Но ведь получается, что это более комфортно будет именно для «Шахтера».

– Не знаю. Я о «Шахтере» не думаю. Я думаю только о «Черноморце».

Как сообщал накануне официальный сайт «Черноморец», причина смены места проведения игр – сложная логистика, не способствующая качественной подготовке футболистов в преддверии ответственных матчей на финишной прямой чемпионате. Одесская команда по предварительному расписанию имела бы такую карту футбольных встреч: Ужгород – Одесса – Львов. В течение 10 дней «моряков» ждали бы почти 60 часов путешествий на поезде. Поэтому из соображений эффективной и удобной логистики «Черноморец» решил вступить в переговоры с соперником и пришел к важному согласию.

Напомним, ранее сообщалось, что инициатором переноса домашнего матча для «Черноморца» был именно «Шахтер», а главная причина – отказ бразильских легионеров «горняков» ехать в Одессу, страдающую от обстрелов рашистов.