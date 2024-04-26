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  4. Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 19:41 |
1325
38

Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев

Анатолий Мисюра – о решении одесского клуба сыграть два матча в столице

26 апреля 2024, 19:41 |
1325
38
Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев
ФК Черноморец. Анатолий Мисюра

Как уже сообщалось, оба поединка чемпионата между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем» – перенесенный с 12-го и в рамках 26-го туров – состоятся в Киеве на стадионе «Левый берег». Первая игра намечена на 1 мая, а вторая – на 5-е.

В связи с этим в СМИ и в болельщицких кругах появились упреки в нарушении принципов Fair Play. О своем видении этой ситуации Sport.ua рассказал генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

Не знаю ничего об упреках, ведь их не читаю, – сказал он. – Лично меня интересует команда и то, чтобы ей было комфортно. Так что наша позиция именно с тем и связана, чтобы лишить «Черноморец» неприятной перспективы ездить в вагонах поездов по 50-60, а то и 70 часов на гостевые матчи туда и обратно, туда и обратно. Решили, что сыграть дважды подряд в Киеве будет наиболее комфортно.

– Но ведь получается, что это более комфортно будет именно для «Шахтера».

Не знаю. Я о «Шахтере» не думаю. Я думаю только о «Черноморце».

Как сообщал накануне официальный сайт «Черноморец», причина смены места проведения игр – сложная логистика, не способствующая качественной подготовке футболистов в преддверии ответственных матчей на финишной прямой чемпионате. Одесская команда по предварительному расписанию имела бы такую карту футбольных встреч: Ужгород – Одесса – Львов. В течение 10 дней «моряков» ждали бы почти 60 часов путешествий на поезде. Поэтому из соображений эффективной и удобной логистики «Черноморец» решил вступить в переговоры с соперником и пришел к важному согласию.

Напомним, ранее сообщалось, что инициатором переноса домашнего матча для «Черноморца» был именно «Шахтер», а главная причина – отказ бразильских легионеров «горняков» ехать в Одессу, страдающую от обстрелов рашистов.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 38
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AK.228
Шлюхі суркіса, що не так!?
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+7
OtsoCity
Ну що хвойди суркисів, всралися під себе, як там inside динамо, що пише?
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+5
Лига конференций без динамо
дырявые опзжшники всей своим дярывым сбродом сели на бутылку,и будут сейчас кукарекать со своего второго места 
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+5
CheMP
вообще не вижу в чём нашли проблему,особенно рогопилы. просто Черноморец - чемпион,и киевские рогопилы никак не могут успокоиться от этого неподобства 
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+3
Михайло
Знову Ренат все купив, але винен Мудрик у вболівальників динамо 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
интересно только одно, шахтер надавил/заплатил только за согласие на переезд, или и за результат матчей?
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Лига конференций без динамо
Колхозник СерГей, после того как ты признался что ты гей, что то ты сливаться стал быстро. Что же  случилось опущенец ,что некогда было тебе, картошку наверное садил и хряка своего мыл 
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Pavel_i_CO
Проданєтскіє спілкуються виключно матами, і в основному, на мові окупантів. Потім дивуються, що лугандонію ненавидять скрізь 
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0
u6464u
Керівництво клубів поступило дуже розумно , і головне два клуба залишаться при своїх інтересах так як для обох рівні умови .
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0
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Pavel_i_CO
Буде щось схоже, як з Олександрією. Якщо у лугандонів щось піде не так, то в кабінетах свої шість очок візьмуть. 
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-1
serhiy
Ніколи так не їздили а тут таке горе )))
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-2
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CheMP
завтра, если порвём Минай,то Шахта будет деклассирована,однозначно,причём в обоих матчах  будем лёгкими как ветер,порхать как бабочки  киевские рогопилы будут в шоци
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-3
alex belogubko
это будет 2 проигрыша -можно просто не приезжать на матчи  --записали бы 1 игру на ШД а 2  за неявку на матч в Одессу- всё поровну 3-0 и 0-3 
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-3
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serhiy
Вперше мабуть зявилися команди в Львові і в Ужгороді. Мали б совість звиздіти. А єдиний вьолівальник одеситів радіє що його клуб прогнувся під Шахтар )))
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-4
FunnyCat_____
Бред 
Разница между  дорогами Киев - Львов и Одесса - Львов
3,5 - 4 часа 
Не стал бы ради такого кобу жертвовать фактором домашнего поля 
Снова штольня или заставила или бабла дала 
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-5
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Boodya
Ні, так ок, Минай так само робив, тут діло не в тому.
Шановні марлони, які не хотять їхати в небезпечні міста (на їх думку), але хочуть отримувати тут не маленькі зарплати (вони, доречі знали, на що йшли, підписуючи контракти з клубами з країни, в якій йде війна)Може вде нарешті варто розвивати український футбол, про що так кричать деякі на цьому сайті?
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-7
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