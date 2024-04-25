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  4. Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Англия
25 апреля 2024, 03:55 |
715
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Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко

Шон Дайч и «Эвертон» обыграли подопечных Юргена Клоппа 2:0 в АПЛ

25 апреля 2024, 03:55 |
715
1
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

После завершения встречи главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал успех своих подопечных и коротко высказался про повреждение Миколенко:

«Сложная игра, но мы дали людям то, что приятно всем нам. Им не все равно, и нам не все равно, мы всем коллективом ясно дали это понять.

Сухой результат и несколько крупных сейвов от Джордана Пикфорда, но мы сами создали достаточно моментов. Была энергия и преданность делу. Я считаю, что общие результаты были очень хорошими.

Я не понимаю глубины этого дерби, поскольку я не местный, но я быстро учусь. Голос фанатов был невероятным, поэтому мы очень этому рады.

Они вели себя великолепно, нас серьезно критиковали после результата с «Челси», и это правильно. Мы хотели продолжать двигаться в правильном направлении, и сегодня вечером они снова поддержали нас.

Это долгий путь сюда, но это очень приятный момент среди недавних взлетов и падений здесь.

Не вылететь из АПЛ? Честно говоря, это трудная задача, мы не могли поверить, что в некоторых матчах мы не выиграли в начале сезона. Мы должны найти способ победить.

Травма Миколенко? Это лодыжка, но завтра мы узнаем больше», – сказал Дайч.

Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль – 2:0

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Шон Дайч Виталий Миколенко пресс-конференция Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: BBC
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