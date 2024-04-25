Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Шон Дайч и «Эвертон» обыграли подопечных Юргена Клоппа 2:0 в АПЛ
24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».
На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.
После завершения встречи главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал успех своих подопечных и коротко высказался про повреждение Миколенко:
«Сложная игра, но мы дали людям то, что приятно всем нам. Им не все равно, и нам не все равно, мы всем коллективом ясно дали это понять.
Сухой результат и несколько крупных сейвов от Джордана Пикфорда, но мы сами создали достаточно моментов. Была энергия и преданность делу. Я считаю, что общие результаты были очень хорошими.
Я не понимаю глубины этого дерби, поскольку я не местный, но я быстро учусь. Голос фанатов был невероятным, поэтому мы очень этому рады.
Они вели себя великолепно, нас серьезно критиковали после результата с «Челси», и это правильно. Мы хотели продолжать двигаться в правильном направлении, и сегодня вечером они снова поддержали нас.
Это долгий путь сюда, но это очень приятный момент среди недавних взлетов и падений здесь.
Не вылететь из АПЛ? Честно говоря, это трудная задача, мы не могли поверить, что в некоторых матчах мы не выиграли в начале сезона. Мы должны найти способ победить.
Травма Миколенко? Это лодыжка, но завтра мы узнаем больше», – сказал Дайч.
Dyche on Vitalii Mykolenko's injury "It's an ankle [knock] but we'll know more tomorrow"#EFC #EVELIV— Everton FC news (@ClickEverton) April 24, 2024
Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль – 2:0
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