Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Украина. Первая лига
26 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 26 апреля 2024, 21:17
5328
7

Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку

26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета

26 апреля 2024, 21:16 | Обновлено 26 апреля 2024, 21:17
5328
7
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
ФК Металлист

26 апреля состоялся матч 6-го тура Первой лиги в Группе вылета между командами «Металлист» и «Кремень». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу харьковского клуба.

Однако, как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, вполне возможно, что поединок был договорным. В УАФ уже начали официальную проверку:

«Главой Комитета по этике и честной игре УАФ Андреем Давыденко начата проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат официального спортивного соревнования.

Речь идет о матче 6-го тура Первой лиги ПФЛ сезона-2023/2024 (группа выбывания) между командами ФК «Металлист» и ФК «Кремень», который начался 26 апреля в 12:30 на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды «Металлист».

В настоящее время происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания», – идется на официальном сайте УАФ.

К слову, Андрей Давыденко был назначен на пост руководителя комитета УАФ по этике и честной игре только сегодня, 26 апреля. Ранее эту должность занимал Франческо Баранка.

Видеозапись матча Металлист Харьков – Кремень – 2:1

По теме:
Минай – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сделала ротацию своих представителей в комитетах УЕФА
Франческо Баранка Металлист Харьков Металлист - Кремень Кремень Кременчуг Первая лига Украины договорные матчи Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
Футбол | 26 апреля 2024, 13:25 13
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»

Лидер команды оценил вторую часть сезона киевлян

ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Футбол | 26 апреля 2024, 17:21 46
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой

Олегу Гусеву исполнился 41 год

Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят
Футбол | 26.04.2024, 18:11
Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят
Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 26.04.2024, 12:40
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Футбол | 26.04.2024, 03:31
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Гру Суркісів з Минаєм ще перевірити. Не дарма ж гравці жалілися на те що їм пропонували гроші. Можливо хтось з них і узяв їх але не признається
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Выталкиватель парашутистов
Очередные понты для народа... Новоиспеченный председатель комитета начал с места в карьер... Но вся энергия может уйти в паровозный гудок... Посмотрим на попытку доказать, что матч был договорняком...  сто, что дальше разговоров дело не пойдет, мы не услышим приговор в зале суда, 100 процентово.
Ответить
+1
Gargantua
похоже да, голкипер в поддавки играл
 
Ответить
-1
OtsoCity
Гру лайна суркисів (динамо) з Зорею U19, теж перевірити треба на детекторі брехні 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
nicksaf
Дєві Аркадьєв розповів про матч ШД із Зорею. Бутка купили, він дав забити гол шахтарю.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
25.04.2024, 17:13 37
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
26.04.2024, 12:51 5
Хоккей
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
25.04.2024, 14:20 25
Теннис
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 4
Футбол
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем