Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета
26 апреля состоялся матч 6-го тура Первой лиги в Группе вылета между командами «Металлист» и «Кремень». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу харьковского клуба.
Однако, как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, вполне возможно, что поединок был договорным. В УАФ уже начали официальную проверку:
«Главой Комитета по этике и честной игре УАФ Андреем Давыденко начата проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат официального спортивного соревнования.
Речь идет о матче 6-го тура Первой лиги ПФЛ сезона-2023/2024 (группа выбывания) между командами ФК «Металлист» и ФК «Кремень», который начался 26 апреля в 12:30 на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды «Металлист».
В настоящее время происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания», – идется на официальном сайте УАФ.
К слову, Андрей Давыденко был назначен на пост руководителя комитета УАФ по этике и честной игре только сегодня, 26 апреля. Ранее эту должность занимал Франческо Баранка.
Видеозапись матча Металлист Харьков – Кремень – 2:1
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