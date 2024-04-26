Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку

26 апреля состоялся матч 6-го тура Первой лиги в Группе вылета между командами «Металлист» и «Кремень». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу харьковского клуба.

Однако, как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, вполне возможно, что поединок был договорным. В УАФ уже начали официальную проверку:

«Главой Комитета по этике и честной игре УАФ Андреем Давыденко начата проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат официального спортивного соревнования.

Речь идет о матче 6-го тура Первой лиги ПФЛ сезона-2023/2024 (группа выбывания) между командами ФК «Металлист» и ФК «Кремень», который начался 26 апреля в 12:30 на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды «Металлист».

В настоящее время происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания», – идется на официальном сайте УАФ.

К слову, Андрей Давыденко был назначен на пост руководителя комитета УАФ по этике и честной игре только сегодня, 26 апреля. Ранее эту должность занимал Франческо Баранка.

Видеозапись матча Металлист Харьков – Кремень – 2:1