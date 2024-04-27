Тренер Металлиста оценил игру с Кременем, которая может быть договорной

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко поделился эмоциями от поединка с «Кременем» (2:1) в 6-м туре весенней части сезона в Первой лиге Украины.

– Сегодня получилась очень нервная игра как для того плана, который у нас был изначально. Но нам сломал этот план относительно быстрый мяч от команды соперника со стандарта. Поэтому надо было очень тщательно все перестроить и мы довольны, что это хоть и не в полной мере, но принесло свои дивиденды, мы забили два мяча. Есть такое выражение: результат важнее игры. Вот сегодня тот случай.

– Сегодня для многих было неожиданностью, что вы оставили в запасе Багачанского, Синчука и Петра Луцива. Это решение было принято, чтобы ими усилить игру?

– И такие мысли также были, но немножко где-то этот стартовый состав вышел из тактических соображений. Но еще раз говорю: соперник нас заставил перестроиться уже по ходу самой игры. Поэтому и были проведены замены.

– Как вы считаете, те ошибки, на которые вы указали после матча с «Черниговом», команда сегодня исправила?

– Недостаточно. Так что будем работать дальше.

– И последний вопрос по Даниилу Кайдалову. Вы выпускали его на поле с верой, что он может решить судьбу встречи?

– Мы каждый раз, когда кто-либо выходит на замену или в стартовом составе, верим, что они раскроют свой потенциал намного качественнее. Но далеко не всегда это получается. Сегодня Даниил довольно качественно вышел на замену, поэтому, видимо, и забил победный мяч.

Ранее сообщалось, что в УАФ начали проверку матча «Металлист» – «Кремень» как возможного договорного.