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Чемпионат Украины
Металлист
26.04.2024 12:30 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:36
11
0

Металлист – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 апреля в 12:30 трансляцию поединка Первой лиги

26 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:36
11
0
Металлист – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

26 апреля проходит поединок Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда.

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Первая лига. Второй раунд. 26 апреля

Группа выбывания

  • 12:30. Металлист Харьков – Кремень Кременчуг

Судья матча – София Причина

Турнирная таблица

12:30. Металлист Харьков – Кремень Кременчуг

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Металлист Харьков смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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