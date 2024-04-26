Украина. Первая лига26 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:36
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Металлист – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 апреля в 12:30 трансляцию поединка Первой лиги
26 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:36
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26 апреля проходит поединок Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 26 апреля
Группа выбывания
- 12:30. Металлист Харьков – Кремень Кременчуг
Судья матча – София Причина
Турнирная таблица
12:30. Металлист Харьков – Кремень Кременчуг
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