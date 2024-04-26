Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Металлист вырвал победу над Кремнем
Украина. Первая лига
26 апреля 2024, 14:47 |
125
0

Первая лига. Металлист вырвал победу над Кремнем

Поздний гол принес харьковчанам три очка

26 апреля 2024, 14:47 |
125
0
Первая лига. Металлист вырвал победу над Кремнем
ФК Металлист

Шестой тур второго этапа Первой лиги сезона 2023/2024 открылся матчем в группе выбывания между «Металлистом» и «Кремнем». Харьковчане одержали волевую победу, победный гол был забит на 86-й минуте.

Первая лига, второй этап

Группа выбывания

Металлист Харьков – Кремень Кременчук – 2:1
Голы: Рязанцев 73, Кайдалов 86 – Куць 19

«Металлист» благодаря этой победе набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в группе выбывания. «Кремень» продолжает замыкать турнирную таблицу с 17 очками в активе.

По теме:
Богдан ЛЕДНЕВ: «Задача Днепра-1 не изменилась – попадание в еврокубки»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Потеряем очки с Днепром-1 – про титул УПЛ можно забыть»
СРНА – о работе тренером Шахтере: «Буду готов – позвоню президенту клуба»
Металлист Харьков Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Другие виды | 25 апреля 2024, 20:47 3
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо

23-летняя украинка в Загребе последовательно одолела 5 соперниц

Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Футбол | 25 апреля 2024, 17:13 37
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика

Пока непонятно, зайдет ли речь об аренде или же о продаже украинца

Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Футбол | 26.04.2024, 14:14
Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Футбол | 26.04.2024, 11:35
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
Теннис | 25.04.2024, 19:15
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 19
Футбол
ЧМ по хоккею. Один из соперников Украины приедет резервным составом
ЧМ по хоккею. Один из соперников Украины приедет резервным составом
24.04.2024, 12:50 3
Хоккей
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
25.04.2024, 20:28 173
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
24.04.2024, 21:29 1
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 7
Футбол
Новый рейтинг лучших боксеров The Ring: Усик в топе, провал Хейни
Новый рейтинг лучших боксеров The Ring: Усик в топе, провал Хейни
24.04.2024, 13:28 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем