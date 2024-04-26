Первая лига. Металлист вырвал победу над Кремнем

Шестой тур второго этапа Первой лиги сезона 2023/2024 открылся матчем в группе выбывания между «Металлистом» и «Кремнем». Харьковчане одержали волевую победу, победный гол был забит на 86-й минуте.

Первая лига, второй этап

Группа выбывания

Металлист Харьков – Кремень Кременчук – 2:1

Голы: Рязанцев 73, Кайдалов 86 – Куць 19

«Металлист» благодаря этой победе набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в группе выбывания. «Кремень» продолжает замыкать турнирную таблицу с 17 очками в активе.