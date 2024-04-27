ITF27 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:27
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Юлия Стародубцева – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Оэйраше
27 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:27
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27 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против 3-й сеяной хорватки Яны Фетт (№150 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Панны Удварди (№151 WTA) или Полины Кудерметовой (№178 WTA).
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