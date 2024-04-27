Юлия Стародубцева – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против 3-й сеяной хорватки Яны Фетт (№150 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Панны Удварди (№151 WTA) или Полины Кудерметовой (№178 WTA).

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