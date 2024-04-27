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  4. ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
Испания
27 апреля 2024, 02:32 |
472
0

ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги

Королевский клуб обыграл «Реал Сосьедад» 1:0, единственный гол забил Арда Гюлер

27 апреля 2024, 02:32 |
472
0
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага.

Единственный мяч на 29-й минуте забил 19-летний турецкий хавбек гостей Арда Гюлер. Для юного футболиста это был первый поединок в стартовом составе «сливочных» и 6 в сумме за основную команду из столицы Испании. На его счету теперь 2 забитых мяча.

После завершения встречи Лунин обнял и поздравил Гюлера с успешной игрой. Кроме того, Арда был признан техническими наблюдателями Ла Лиги MVP поединка.

Один из самых популярных фан-пабликов «Реала» в Twitter забавно подписал снимок Лунина и Гюлера:

«Редкое зрелище: Андрей Лунин улыбается, поздравляя Арду Гюлера».

ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гюлер, 29 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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