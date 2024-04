ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага.

Единственный мяч на 29-й минуте забил 19-летний турецкий хавбек гостей Арда Гюлер. Для юного футболиста это был первый поединок в стартовом составе «сливочных» и 6 в сумме за основную команду из столицы Испании. На его счету теперь 2 забитых мяча.

После завершения встречи Лунин обнял и поздравил Гюлера с успешной игрой. Кроме того, Арда был признан техническими наблюдателями Ла Лиги MVP поединка.

Один из самых популярных фан-пабликов «Реала» в Twitter забавно подписал снимок Лунина и Гюлера:

«Редкое зрелище: Андрей Лунин улыбается, поздравляя Арду Гюлера».

