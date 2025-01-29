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WTA
29 января 2025, 19:32 | Обновлено 29 января 2025, 19:42
321
0

Даяна Ястремская – Антония Ружич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце

Поединок состоится 30 января, время начала встречи – 15:00

29 января 2025, 19:32 | Обновлено 29 января 2025, 19:42
321
0
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Коллаж Sport.ua

30 января, в рамках второго круга женского теннисного турнира в Линце между собой сыграют Даяна Ястремская (72) и Антония Ружич (168). Начало матча – 15:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Постепенно пытается набрать оптимальную форму украинская теннисистка. Нельзя сказать, что у Ястремской были успешные турниры в этом году, хотя третий круг на Aus Open, где она проиграла Рыбакиной, можно считать достойным результатом.

В Линце спортсменка пятая сеяная, но это не освободило ее от обязанностей сыграть в первом круге. Стартовый матч против итальянки не был простым, Ястремская уверенно начала матч, имела сетбол при счете 5:3 на своей подаче, но в итоге игра дошла до тай-брейка и только там удалось выиграть. Не было просто и во второй партии, пришлось даже отыграть один сетбол на своей подаче при счете 4:5. В итоге Даяна смогла сделать брейк в концовке и взять партию 7:5.

Ястремской сейчас 24 года, она занимает 72-ю строчку в мировом рейтинге, хотя способна явно на большее. Теннисистка имеет все данные, чтоб подняться даже в топ-20, спортсменке нужна стабильность, в первую очередь психологическая. В этом году на счету украинки 5 побед в 8 играх. Даяна только в 54% случаев в первом матче попала в корт первым мячом с подачи, при этом допустила целых 7 двойных ошибок.

WTA. Даяна Ястремская

Антония Ружич

Хорватской теннисистке недавно исполнилось 22 года, спортсменка молодая, хотя ее пока сложно отнести к числу перспективных. В прошлом году Ружич выиграла три турнира серии ITF, с призовым фондом по 40 тысяч каждый.

Спортсменка успела сыграть перед Линцем на трех турнирах, где она неизменно проигрывала свои стартовые встречи, пусть всегда делала это в трех сетах. Здесь Антония начала с квалификации, где обыграла румынку Анку Тодони (WTA 108) – 6:3, 6:1, а потом одолела британку Джоди Барредж (150) – 6:4, 7:6.

На квалификации хорватка не остановилась, в первом круге основной сетки удалось обыграть египтянку Майяр Шериф – 6:3, 6:4. Ружич неплохо подавала, от 60 до 70 составлял процент первой подачи. Спортсменка уже обрела уверенность, поэтому статус андердога ее точно не смущает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антония Ружич

Личные встречи

Как можно было бы догадаться, ранее теннисистки между собой никогда не играли.

Прогноз

Хоть Ястремская выше в рейтинге и больше играет на подобном уровне, букмекеры отдают украинке только минимальный перевес, на нее можно поставить с коэффициентом 1,63. Ружич сейчас на кураже и в силах обыграть еще одну соперницу из топ-100, ее успех оценивается в 2,32. Опыт и мастерство украинки должны помочь пробиться в следующий раунд, ставлю на ее победу.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
30.01.2025 -
15:00
Антония Ружич
Победа Ястремской 1.63 Сделать ставку
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Антония Ружич Даяна Ястремская прогнозы прогнозы на теннис WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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