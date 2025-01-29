Даяна Ястремская – Антония Ружич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Поединок состоится 30 января, время начала встречи – 15:00
30 января, в рамках второго круга женского теннисного турнира в Линце между собой сыграют Даяна Ястремская (72) и Антония Ружич (168). Начало матча – 15:00 по Киеву.
Даяна Ястремская
Постепенно пытается набрать оптимальную форму украинская теннисистка. Нельзя сказать, что у Ястремской были успешные турниры в этом году, хотя третий круг на Aus Open, где она проиграла Рыбакиной, можно считать достойным результатом.
В Линце спортсменка пятая сеяная, но это не освободило ее от обязанностей сыграть в первом круге. Стартовый матч против итальянки не был простым, Ястремская уверенно начала матч, имела сетбол при счете 5:3 на своей подаче, но в итоге игра дошла до тай-брейка и только там удалось выиграть. Не было просто и во второй партии, пришлось даже отыграть один сетбол на своей подаче при счете 4:5. В итоге Даяна смогла сделать брейк в концовке и взять партию 7:5.
Ястремской сейчас 24 года, она занимает 72-ю строчку в мировом рейтинге, хотя способна явно на большее. Теннисистка имеет все данные, чтоб подняться даже в топ-20, спортсменке нужна стабильность, в первую очередь психологическая. В этом году на счету украинки 5 побед в 8 играх. Даяна только в 54% случаев в первом матче попала в корт первым мячом с подачи, при этом допустила целых 7 двойных ошибок.
Антония Ружич
Хорватской теннисистке недавно исполнилось 22 года, спортсменка молодая, хотя ее пока сложно отнести к числу перспективных. В прошлом году Ружич выиграла три турнира серии ITF, с призовым фондом по 40 тысяч каждый.
Спортсменка успела сыграть перед Линцем на трех турнирах, где она неизменно проигрывала свои стартовые встречи, пусть всегда делала это в трех сетах. Здесь Антония начала с квалификации, где обыграла румынку Анку Тодони (WTA 108) – 6:3, 6:1, а потом одолела британку Джоди Барредж (150) – 6:4, 7:6.
На квалификации хорватка не остановилась, в первом круге основной сетки удалось обыграть египтянку Майяр Шериф – 6:3, 6:4. Ружич неплохо подавала, от 60 до 70 составлял процент первой подачи. Спортсменка уже обрела уверенность, поэтому статус андердога ее точно не смущает.
Личные встречи
Как можно было бы догадаться, ранее теннисистки между собой никогда не играли.
Прогноз
Хоть Ястремская выше в рейтинге и больше играет на подобном уровне, букмекеры отдают украинке только минимальный перевес, на нее можно поставить с коэффициентом 1,63. Ружич сейчас на кураже и в силах обыграть еще одну соперницу из топ-100, ее успех оценивается в 2,32. Опыт и мастерство украинки должны помочь пробиться в следующий раунд, ставлю на ее победу.
15:00
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