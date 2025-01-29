Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛЯНИЦА: «Степаненко и Зубков должны завершить в Шахтере на мажорной ноте»
Лига чемпионов
29 января 2025, 19:23 | Обновлено 29 января 2025, 19:29
779
0

ПАЛЯНИЦА: «Степаненко и Зубков должны завершить в Шахтере на мажорной ноте»

Хотя «горнякам» в Дортмунде будет нелегко

29 января 2025, 19:23 | Обновлено 29 января 2025, 19:29
779
0
ПАЛЯНИЦА: «Степаненко и Зубков должны завершить в Шахтере на мажорной ноте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги чемпионов по футболу между немецкой Боруссией и Шахтером из Украины:

«Надеюсь, что в Дортмунде будет праздник для футбольных гурманов, ведь выяснять отношения будут команды, которые делают ставку на остроатакующий стиль, будет достаточно голевых моментов и верх возьмет тот, у кого с прицелом все будет в порядке.

Интерес к этому противостоянию подогревает и то, что именно сегодня могут сыграть свой последний матч за Шахтер лидеры – Тарас Степаненко и Александр Зубков, которые решили продолжить карьеру в других командах.

Конечно, хочется, чтобы они с помощью партнеров завершили выступления на мажорной ноте. Хотя «горнякам» в Дортмунде будет нелегко. Заполненные до отказа трибуны огромной арены будут гнать своих вперед и важно выстоять в этой битве характеров. Я верю в Шахтер, думаю, что финальный свисток прозвучит при счете – 1:1».

По теме:
Суперзвезда сообщил руководству клуба о желании покинуть Мадрид
ОФИЦИАЛЬНО. У Малиновского новый одноклубник из Румынии
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
инсайд Александр Паляница Шахтер Донецк Тарас Степаненко Александр Зубков трансферы трансферы УПЛ Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Футбол | 28 января 2025, 20:17 3
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ

За Родриго придется платить клаусулу

ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Футбол | 28 января 2025, 21:25 20
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ

Карина Тымчик выбрала отдых в Дубае

ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Футбол | 29.01.2025, 16:18
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
Футбол | 28.01.2025, 21:41
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
Брест – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29.01.2025, 20:05
Брест – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брест – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 5
Бокс
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 2
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 2
Футбол
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
28.01.2025, 00:15 4
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем