ПАЛЯНИЦА: «Степаненко и Зубков должны завершить в Шахтере на мажорной ноте»

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги чемпионов по футболу между немецкой Боруссией и Шахтером из Украины:

«Надеюсь, что в Дортмунде будет праздник для футбольных гурманов, ведь выяснять отношения будут команды, которые делают ставку на остроатакующий стиль, будет достаточно голевых моментов и верх возьмет тот, у кого с прицелом все будет в порядке.

Интерес к этому противостоянию подогревает и то, что именно сегодня могут сыграть свой последний матч за Шахтер лидеры – Тарас Степаненко и Александр Зубков, которые решили продолжить карьеру в других командах.

Конечно, хочется, чтобы они с помощью партнеров завершили выступления на мажорной ноте. Хотя «горнякам» в Дортмунде будет нелегко. Заполненные до отказа трибуны огромной арены будут гнать своих вперед и важно выстоять в этой битве характеров. Я верю в Шахтер, думаю, что финальный свисток прозвучит при счете – 1:1».