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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»
Лига Европы
29 января 2025, 19:12 | Обновлено 29 января 2025, 19:44
837
8

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»

Игрок поделился мнением о последнем матче основного этапа Лиги Европы

29 января 2025, 19:12 | Обновлено 29 января 2025, 19:44
837
8
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надо честно сказать: Динамо провалило Лигу Европы»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопросы журналистов перед последним матчем основного этапа Лиги Европы против РФШ (Латвия), который для киевлян турнирного значения не имеет.

Игра пройдет 30 января, начало в 22:00.

– Андрей, вы вернулись после длительного восстановления. Как вы себя чувствуете?

– Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Конечно, не очень приятно восстанавливаться, но приходится это делать. Хорошо, что вернулся, прошел сбор, сыграл свои минуты. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что смогу помочь своей игрой команде на поле.

– После возвращения вы забили два мяча в ворота «Галатасарая». Перед матчем с РФШ вы немного имидж сменили. Что вас вдохновило на такой шаг?

– (улыбается) С бородой я выгляжу старше, а хочется быть немного моложе.

– Лига Европы в целом завершается. Помогут ли матчи с «Галатасараем» и РФШ лучше подготовиться к возобновлению сезона в УПЛ?

– Надеюсь на это. Потому что играть официальные игры для меня лично как для футболиста гораздо лучше, чем товарищеские матчи. Наверное, нужно быть честными перед болельщиками и говорить все как есть, что мы провалили выступление в Лиге Европы, не добились результата, поэтому сейчас имеем такую ​​ситуацию. Нужно завтра выходить и играть за честь клуба, поскольку «Динамо» (Киев) не может пройти еврокубковый турнир без победы.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Lulinnha
Это не провал. Это называется обнажились... ! Особо с венграми. 
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-2
AK.228
Не не не, Андрюха , у вас просто в приоритете УПЛ😂😂 
Тебе не сказали что ли !?
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-2
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