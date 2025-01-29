Чемпионке Australian Open не разрешили играть на турнире WTA 250 в Остине

Американская теннисистка и победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 7) не сыграет на турнире WTA 250 в Остине (США), хотя была заявлена.

По правилам на соревнованиях категории WTA 250 может быть только одна теннисистка из топ-10 рейтинга. И в Остине таковой является шестая ракетка мира Джессика Пегула.

Киз подавала заявку на участие в Остине когда была 21-м номером. Но после трофеев в Аделаиде и Мельбурне она вернулась в первую десятку.

Турнир в Остине пройдет с 22 февраля по 2 марта. Действующая чемпионка – Юань Юэ (Китай, WTA 54). А в 2023 году на этих кортах трофей выигрывала украинка Марта Костюк.