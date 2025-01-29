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  4. Чемпионке Australian Open не разрешили играть на турнире WTA 250 в Остине
WTA
29 января 2025, 19:57 |
241
0

Чемпионке Australian Open не разрешили играть на турнире WTA 250 в Остине

Мэдисон Киз не сможет принять участие на соревнованиях в США из-за своего рейтинга

29 января 2025, 19:57 |
241
0
Чемпионке Australian Open не разрешили играть на турнире WTA 250 в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка и победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 7) не сыграет на турнире WTA 250 в Остине (США), хотя была заявлена.

По правилам на соревнованиях категории WTA 250 может быть только одна теннисистка из топ-10 рейтинга. И в Остине таковой является шестая ракетка мира Джессика Пегула.

Киз подавала заявку на участие в Остине когда была 21-м номером. Но после трофеев в Аделаиде и Мельбурне она вернулась в первую десятку.

Турнир в Остине пройдет с 22 февраля по 2 марта. Действующая чемпионка – Юань Юэ (Китай, WTA 54). А в 2023 году на этих кортах трофей выигрывала украинка Марта Костюк.

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Мэдисон Киз WTA Остин Джессика Пегула
Даниил Агарков Источник
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