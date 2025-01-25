Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) выиграла трофей Открытого чемпионата Австралии 2025!
В финале американка в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Australian Open 2025. Финал
Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 6:2, 5:7
Это была шестая встреча соперниц. Киз выиграла второе очное противостояние.
Мэдисон впервые в карьере стала чемпионкой турнира Grand Slam. Американка провела второй финал на мейджорах. Впервые она боролась за трофей в 2017 году – тогда уступила Слоан Стивенс на US Open.
Киз прервала винстрик Соболенко на кортах Мельбурна, который составлял 20 поединков. Арина становилась победительницей Aus Open в 2023 и 2024 годах.
С понедельника Киз впервые за 2 года вернется в топ-10 рейтинга WTA. Она поднимется на седьмую позицию.
Мэдисон выиграла десятый трофей в карьере. На счету Киз 12 побед подряд. До старта АО-2025 она стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
Мэдисон стала пятой американской теннисисткой с 2000 года и первой за пять лет, которой удалось стать чемпионкой в Мельбурне.
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І вся суть бульбозавра в післяматчевій реакції. "Поразка з гідністю" по лекалам бацьки))
Рибакіну, Еліну, Святек і бульбозавра
Браво Медісон 🏆 😏❤️
Чудово🥰