Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) выиграла трофей Открытого чемпионата Австралии 2025!

В финале американка в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2025. Финал

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 6:2, 5:7

Это была шестая встреча соперниц. Киз выиграла второе очное противостояние.

Мэдисон впервые в карьере стала чемпионкой турнира Grand Slam. Американка провела второй финал на мейджорах. Впервые она боролась за трофей в 2017 году – тогда уступила Слоан Стивенс на US Open.

Киз прервала винстрик Соболенко на кортах Мельбурна, который составлял 20 поединков. Арина становилась победительницей Aus Open в 2023 и 2024 годах.

С понедельника Киз впервые за 2 года вернется в топ-10 рейтинга WTA. Она поднимется на седьмую позицию.

Мэдисон выиграла десятый трофей в карьере. На счету Киз 12 побед подряд. До старта АО-2025 она стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Мэдисон стала пятой американской теннисисткой с 2000 года и первой за пять лет, которой удалось стать чемпионкой в Мельбурне.

На своем пути к титулу Australian Open 2025 Киз, помимо Соболенко, переиграла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс, Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Игу Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз