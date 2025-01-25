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Australian Open
25 января 2025, 12:50 | Обновлено 25 января 2025, 13:01
5479
47

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open

Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора

25 января 2025, 12:50 | Обновлено 25 января 2025, 13:01
5479
47
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) выиграла трофей Открытого чемпионата Австралии 2025!

В финале американка в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2025. Финал

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 6:2, 5:7

Это была шестая встреча соперниц. Киз выиграла второе очное противостояние.

Мэдисон впервые в карьере стала чемпионкой турнира Grand Slam. Американка провела второй финал на мейджорах. Впервые она боролась за трофей в 2017 году – тогда уступила Слоан Стивенс на US Open.

Киз прервала винстрик Соболенко на кортах Мельбурна, который составлял 20 поединков. Арина становилась победительницей Aus Open в 2023 и 2024 годах.

С понедельника Киз впервые за 2 года вернется в топ-10 рейтинга WTA. Она поднимется на седьмую позицию.

Мэдисон выиграла десятый трофей в карьере. На счету Киз 12 побед подряд. До старта АО-2025 она стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Мэдисон стала пятой американской теннисисткой с 2000 года и первой за пять лет, которой удалось стать чемпионкой в Мельбурне.

На своем пути к титулу Australian Open 2025 Киз, помимо Соболенко, переиграла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс, Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Игу Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 47
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introvert
Чудово. Медісон респект і найщиріші вітання. Бравіссімо!!! Фантастичне відродження в країні кенгуру, тепер хоч австралійське громадянство приймай) Думав, що зоряний час в неї вкрала Слоан, але ні, ось він, просто на іншому кінці світу і на вісім років пізніше. Звучить божевільно, але така вже нова реальність тенісу. Може, й для Еліни ще не все втрачено?
І вся суть бульбозавра в післяматчевій реакції. "Поразка з гідністю" по лекалам бацьки))
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+15
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Заголовок відображає всю дійсність,Мельбурн дійсно врятовано, жодне нейтральне не взяло титул на всіх рівнях!
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+14
captain2009
An incredible Madison Keys!!! Такого кабана ще треба вміти завалити! Вітаю! Чудова перемога! Дякую, що вздрючила і "мілую рибку", і "славянскую сестрічку" допінгістку ігу, і "белаз"! Ти 100 відсотково заслужила ТБШ в своїй кар'єрі!!! 
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+13
NM16071
Ще лише січень. а картоплю вже посадили. Ура.
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+12
Arctic
На шляху переграла в трьох сетах 
Рибакіну, Еліну, Святек і бульбозавра
Браво Медісон 🏆 😏❤️
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+11
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cooperchack
Транс проиграл аж душа радуется 
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+11
Nba37
Браво Киз, она до этого выиграла турнир и тут была сетка тяжелая и вот он долгожданный большой шлем, пример для украинских девчат, а сколько у Киз было непростых матчей на Ао, мощный форхэнд и первая подача залог успеха, причём Киз умеет рисковать и атаковать 
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+11
u6464u
Кіз заслужила цей трофей своєю грою , хто б міг таке спрогнозувати , браво !
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
.gamliy
Білоруський трактор викинутий на помийку!))
Чудово🥰
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+9
shakhtarforewer
Це було неймовірно! Медісон ти крута!!!
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+8
mevast
Радий за Медісон! Чудовий подарунок для нас і на своє 30- річчя.
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+7
Anatoliy65
Молодець Кіз, чудово підготувалась до турніру, дрюкнула першу і другу ракетки світу, отак треба готуватися до турнірів, цілком заслужила на кубок, ніхто не скаже що було якесь везіння чи слабкі суперниці, просто молодець.
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+6
serhiy
Для осіб "спорт вне политики" - нийте,нийте )))
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+6
Серж
Победа женщины над трансом. Это нужно отметить
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+6
serhiy
Зробила для українців свято ! Дякую, Медісон !!! 
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+5
roman75zpr
Это ещё и показывает, что игра Элины сейчас на очень высоком уровне, она проиграла Киз достойнее
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Ctrl+Alt+Del
Мутант що з #балом??!  останнє фото 👍
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+5
Микола Захарченко
Медісон просто молодчинка ! ✌️ Саба вже думала , що це її гарантований шолом , тим більше вже без Іги у фіналі . Американка проявила характер , незважаючи на статус андердога і дотисла улюбленицю бульбофюрера.
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+4
Saar
Красунечка! Стерла крохмаль з картоплі!🤣🤣
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+3
Richard Lewis
Цього разу за почесне друге місце давали копицю сіна 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
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