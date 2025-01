Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вылетела из Открытого чемпионата Австралии 2025.

В полуфинале полька в трех сетах уступила американке Мэдисон Киз (США, WTA 14) в трех сетах за 2 часа и 37 минут.

Australian Open 2025. 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [19] – Ига Свентек (Польша) [2] – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)

Третья партия – настоящая драма. До 8-го гейма девушки относительно спокойно забирали свои подаче. Ига вышла подавать и Мэдисон заработала 2 брейк-поинта, но полька сумела сделать счет 4:4. В 9-м гейме сразу четыре скрытых матчбола было уже у Иги, но она не сумела реализовать ни один из них, в частности Киз спаслась с 0:40.

В 10-м гейме на подаче Иги Киз выигрывала 30:15, однако полька на характере взяла последующие 3 поинта. И в 10-м гейме случился первый брейк в сете – Свентек взяла подачу американки. Ига вышла подавать на матч и не сумела это сделать – Киз отыграла один матчбол и перевела игру на решающий супертай-брейк.

На супертае Ига четыре раза вела с мини-брейком, но Мэдисон все же вырвала победу.

Это была шестая встреча соперниц. Киз выиграла второе очное противостояние.

В финале Киз сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая ранее выбила Паулу Бадосу.

Мэдисон во второй раз в карьере пробилась в решающий матч мейджора. В 2017 году она уступила своей соотечественнице Слоан Стивенс в финале US Open 0:6, 3:6.

Киз, помимо Свентек, на АО-2025 также выиграла у Энн Ли, Елены-Габриэлы Русе, Даниэль Коллинс, Елены Рыбакиной и Элины Свитолиной.

🔓 She's done it! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday's final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/k7gVLVtibZ