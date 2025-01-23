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  4. Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек
Australian Open
23 января 2025, 15:15 | Обновлено 23 января 2025, 15:31
2551
17

Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек

Мэдисон в трех сетах переиграла Игу и вышла в решающий матч Australian Open 2025

23 января 2025, 15:15 | Обновлено 23 января 2025, 15:31
2551
17
Ига едет домой. Киз в драматичном полуфинале Aus Open 2025 выбила Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вылетела из Открытого чемпионата Австралии 2025.

В полуфинале полька в трех сетах уступила американке Мэдисон Киз (США, WTA 14) в трех сетах за 2 часа и 37 минут.

Australian Open 2025. 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [19] – Ига Свентек (Польша) [2] – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)

Третья партия – настоящая драма. До 8-го гейма девушки относительно спокойно забирали свои подаче. Ига вышла подавать и Мэдисон заработала 2 брейк-поинта, но полька сумела сделать счет 4:4. В 9-м гейме сразу четыре скрытых матчбола было уже у Иги, но она не сумела реализовать ни один из них, в частности Киз спаслась с 0:40.

В 10-м гейме на подаче Иги Киз выигрывала 30:15, однако полька на характере взяла последующие 3 поинта. И в 10-м гейме случился первый брейк в сете – Свентек взяла подачу американки. Ига вышла подавать на матч и не сумела это сделать – Киз отыграла один матчбол и перевела игру на решающий супертай-брейк.

На супертае Ига четыре раза вела с мини-брейком, но Мэдисон все же вырвала победу.

Это была шестая встреча соперниц. Киз выиграла второе очное противостояние.

В финале Киз сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая ранее выбила Паулу Бадосу.

Мэдисон во второй раз в карьере пробилась в решающий матч мейджора. В 2017 году она уступила своей соотечественнице Слоан Стивенс в финале US Open 0:6, 3:6.

Киз, помимо Свентек, на АО-2025 также выиграла у Энн Ли, Елены-Габриэлы Русе, Даниэль Коллинс, Елены Рыбакиной и Элины Свитолиной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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introvert
Подивився статистику невимушених. Хто сьогодні вийшов на корт замість Свьонтек? Це просто якась ганьба для лідера жіночого туру. Чи вже можна констатувати ЕКСлідера? 
Медісон респект і компліменти. Навіть з врахуванням допомоги з того боку сітки не чекав від неї такої боротьби. 
 Еліні є про що шкодувати, бо ЦЯ полька їй точно була до снаги.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
За всіма попередніми прикидками Свьонтек мала б значно більше шансів здолати в фіналі Сабу, ніж Кіз. Але Медісон вже неодноразово в цьогорічній Австралії стрибала вище голови. Може, нарешті настав її зоряний час?
В будь-якому разі, цей результат не може не тішити. І я навіть не про розворот Свьонтек на 180 градусів - спиною до нас, обличчям до нейтралів. Останнім часом від неї так і віяло зверхністю та зарозумілістю, давно пора було її присадити.
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+4
pol-55
М.Кіз краще *потіла*.
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+4
Sashamar
Ігу наздогнала карма: а не товаришуй з ким попадя! 
Медісон наснаги в фіналі. Maddie, let's go. Yes, You can do it! 
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+2
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KirTheKing
у киз подача и техника поставлены в несколько раз лучше чем у игорени. любой косой удар и игореня теряется, ошибается, плюс слабый бекхенд и передвижение по корту. время игорени безвозвратно прошло..
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+2
Sit Simurg
Я - знав !) .. Купля моїм двом рибкам новий акваріум ..)
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+2
Fdail
Одне й теж: тисни на форхенд Іги максимально плоско й потужно, й тоді м'яч починає летіти абсолютно випадковим чином по корту, особливо коли полька не показує пікову гру. Новий тренер не приніс поки взагалі нуль в розвитку Свьонтек як гравчині, хоча на початку дуже багато розповідав. 
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+1
Обсервер Влад
Після розгрому в 2 сеті Свьонтек вирішила вийти з корту і додатково закинутися допінгом. Допомогло. Увесь 3 сет трималася на рівних, але під кінець тайбрейку дія допінгу закінчилась, на жаль для Іги У Кіз допінг виявився більш якісним і довготривалішої дії.
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-1
Nba37
Так и надо этой допингистки Иги, которая дружит с бульбазавром 
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-2
serhiy
Ха,ха,ха.
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-2
Nba37
Браво Киз, в финале ждём продолжения и Кубок 
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-3
33may
Как же это здорово,видеть несколько тысяч плачущих поляков,а если при этом знать,что первая ракетка мира по прежнему белоруска,то этот АО просто бальзам на душу 
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-7
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Love_Rybakinu_and_Shakhtar
Безмежно дякуємо Богу і Збройним Силам України🇺🇦, що дожили вже до фіналу Aus Open🎾. Слава Україні🇺🇦. Героям слава. Но в огромном смятении сегодня пребывает весь славянский мир😢... Если даже могучая Ига🇵🇱 не смогла разделаться с обидчицей милой волшебной 💖🐟Рыбки-любимки и нашей Эли🇺🇦... То остается верить, что уж БелАЗ🚜 то точно эту американку переедет. Поддержка Иге❤️🇵🇱 и всем любимым славянским сестричкам. Всё-равно самые лучшие❤️. Слава Україні!🇺🇦 Героям слава!🇺🇦 Слава ЗСУ!🇺🇦
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-13
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