Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка

Первая ракетка мира Арина Соболенко (WTA 1) вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В полуфинале «нейтралка» переиграла испанку Паулу Бадосу (WTA 12) за 1 час и 27 минут.

Australian Open 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Паула Бадоса (Испания) [11] – 6:4, 6:2

На старте первой партии Бадоса повела 2:0 (40:0) на своей подаче с брейком, но растеряла преимущество.

Это была восьмая встреча соперниц. Арина выиграла шестое очное противостояние.

Бадоса впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam.

Соболенко выиграла 20-й матч подряд на кортах Мельбурна. Она становилась чемпионкой в Австралии в 2023 и 2024 годах.

В финале Арина сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Киз (США, WTA 14) – Ига Свентек (Польша, WTA 2).

