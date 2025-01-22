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Australian Open
22 января 2025, 20:58 | Обновлено 22 января 2025, 20:59
410
0

Мэдисон Киз – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Aus Open 2025

Поединок состоится 23 января в 12:00 по Киеву

22 января 2025, 20:58 | Обновлено 22 января 2025, 20:59
410
0
Мэдисон Киз – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Aus Open 2025
Коллаж Sport.ua

23 января свой полуфинал Aus Open на Rod Laver Arena проведут Мэдисон Киз (США, WTA 14) и Ига Свентек (Польша, WTA 2). Встреча состоится в 12:00 по киевскому времени.

Мэдисон Киз

На этом мейджоре Киз не была главной американской надеждой, ведь многие верили в юную Гауфф, которая уже завершила борьбу на турнире. Хорошее выступление в Мельбурне американки нельзя назвать сенсацией, ведь для нее это третий полуфинал на австралийском мейджоре, дальше она не заходила. Был в карьере Киз один полуфинал шлема, но это случилось на US Open 2017 года, тогда она уступила землячке Слоан Стивенс.

Американка сейчас в хорошей форме, в последних двух встречах пришлось показать характер и выносливость, сначала была обыграна Елена Рыбакина (7) в трех партиях, а потом Элина Свитолина (27).

Киз опытная теннисистка, ей 29 лет, хотя записывать ее в число ветеранов точно рано. Во всех матчах американка выигрывала у соперниц по числу виннерсов, что является явным признаком агрессивного тенниса. «Побочный эффект» такого стиля большое количество невынужденных ошибок, в матче против Свитолиной их насчитали 41, антирекорд Мэдисон на этом турнире.

Статус матча явно давит на американку, в играх до третьего круга % первой подачи был 70-80, а с Рыбакиной и Свитолиной уже 55-60, такое же может быть и в предстоящем матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Ига Свентек

Кто видел предматчевую рутину Свентек, не должен удивляться, почему она так уверенно сносит соперниц на своем пути. В последних четырех матчах полька проигрывала не больше трех геймов за игру, даже Эмме Наварро, восьмой в рейтинге.

Пользуясь боксерской терминологией, кажется, что Ига на пару весовых категорий выше. Конечно, от спортсменки ожидали такого сильного выступления, все идет к тому, что она сыграет против Соболенко в финале, хотя надо еще сделать последний шаг к этому матчу.

Свентек заставляет соперниц чувствовать себя практически любителями на своем фоне, в последних четырех матчах Ига взяла 100% своих геймов на своей подаче, она хорошо принимает и без проблем переигрывает, когда подает второй мяч. Непонятно, если такую беспощадную «польскую машину» можно остановить, пока она выглядит сильнее всех на этом турнире. Сил у спортсменки осталось много, она провела 6 часов на корте за пять встреч, да и возраст 23 года, восстановление должно быть быстрым.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки пересекались пять раз, в четырех случаях побеждала Свентек. Если взять только матчи на харде, здесь для американки не все так безнадежно, счет 1:1. В прошлом году теннисистки играли дважды, оба матча полька уверенно выиграла на грунте. Все очные встречи соперниц завершались в двух сетах.

Прогноз

Полька справедливо считается фаворитом, она доминировала в каждом матче, Киз так ярко не выглядела. На Свентек можно поставить с коэффициентом 1.18, а на американку дают 5,3. Думаю, Ига пробьется в финал, и сделает это уверенно, на ее стороне должно быть и психологическое преимущество, учитывая история очных встреч. Однако у Киз все хорошо с форхендом и подаче и свои 6 геймов она возьмет. Фора +6 на Киз за 1.62.

Прогноз Sport.ua
Мэдисон Киз
23.01.2025 -
12:00
Ига Свентек
Фора Кіз +6 1.62 Сделать ставку
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Ига Свёнтек Мэдисон Киз Australian Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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