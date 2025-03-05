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WTA
05 марта 2025, 23:14 | Обновлено 05 марта 2025, 23:22
316
0

Экс-4-я ракетка успешно стартовала на Индиан-Уэллс и вышла на Свентек

Каролин Гарсия, страдавшая от панических атак, прошла Бернарду Перу в 1-м раунде

05 марта 2025, 23:14 | Обновлено 05 марта 2025, 23:22
316
0
Экс-4-я ракетка успешно стартовала на Индиан-Уэллс и вышла на Свентек
BNP Paribas Open. Каролин Гарсия

Бывшая четвертая ракетка мира Каролин Гарсия (WTA 71) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде француженка в двух сетах переиграла Бернарду Перу (США, WTA 81) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Гарсия впервые одолела Перу.

Следующей соперницей Каролин будет вторая ракетка мира и действующая чемпионка турнира Ига Свентек. Ранее девушки играли между собой пять раз, счет 4:1 в пользу польки.

Каролин завершила прошлый сезон досрочно из-за тревоги и панических атак, а также травмы плеча. В 2025 31-летняя Каролин провела шестой поединок и одержала вторую победу.

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Каролин Гарсия Бернарда Пера WTA Индиан-Уэллс Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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