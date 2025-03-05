Экс-4-я ракетка успешно стартовала на Индиан-Уэллс и вышла на Свентек

Бывшая четвертая ракетка мира Каролин Гарсия (WTA 71) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде француженка в двух сетах переиграла Бернарду Перу (США, WTA 81) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Гарсия впервые одолела Перу.

Следующей соперницей Каролин будет вторая ракетка мира и действующая чемпионка турнира Ига Свентек. Ранее девушки играли между собой пять раз, счет 4:1 в пользу польки.

Каролин завершила прошлый сезон досрочно из-за тревоги и панических атак, а также травмы плеча. В 2025 31-летняя Каролин провела шестой поединок и одержала вторую победу.