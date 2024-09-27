Экс-четвертая ракетка мира досрочно завершила сезон. Известна причина

Французская теннисистка Каролин Гарсия сообщила о досрочном завершении сезона.

«Турнир в Гвадалахаре ознаменовал окончание моего сезона 2024 года. Это было непростое решение, ведь в теннисе каждая неделя отдыха – это потеря очков в рейтинге и «упущенные» возможности. Но я знаю, что это правильное решение, чтобы вернуться сильнее в 2025 году и снова бороться за великие достижения.

Физически я довела свое плечо до предела, пытаясь восстановиться и при этом продолжать играть, и это просто не работает. Мне нужно больше времени на восстановление.

Ментально мне нужен перерыв. Мне нужно отвлечься от постоянной рутины тенниса, взять настоящий отпуск, воссоединиться с семьей и близкими и позволить себе дышать без давления результатов.

В этом году мое душевное состояние было токсичным. Я потеряла удовольствие от игры в теннис и стала одержима рейтингом и победами. Мои результаты не соответствовали ни целям, которые я ставила перед собой, ни ожиданиям. Работа, жертвы, боль – все казалось таким же, как и раньше, но результатов не было, и я не могла показывать том уровень, который могла. С этим трудно смириться.

Мне уже 30, и я сделала невероятную карьеру – выиграла Masters 1000, WTA Finals, турниры Grand Slam в парном разряде, дошла до 4-го места в мире. Но в моем сознании я все еще зациклена на том, чего я не достигла. Я никогда не становилась номером 1, не выигрывала турниры Grand Slam, не поднималась на олимпийский пьедестал. Я была непоследовательна, не могла оставаться в топ-10 в течение целого года.

Верю ли я в то, что могу добиться таких результатов? В некоторые дни – да. В другие дни я не уверена. Я не знаю, смогу ли я продолжать работать так же, как раньше.

Я измучена тревогой, паническими атаками, слезами перед матчами. Я устала от того, что упускаю время, которое могла провести в кругу семьи, и у меня никогда не будет места, которое я могла бы назвать домом. Я устала жить в мире, где моя ценность измеряется результатами прошлой недели, рейтингом или невынужденными ошибками.

Слишком долго я позволяла теннису поглощать меня, переживая эмоциональные взлеты и падения от каждого результата. Но я – нечто большее, чем просто мои теннисные результаты. Я женщина с ценностями, талантами, увлечениями, недостатками и достоинствами. Я не идеальна, но я стараюсь изо всех сил.

Я бы хотела, чтобы было легко меняться, расти, принимать новое мышление. Я бы хотела просто выходить на корт, играть свободно, улыбаться и делать свои лучшие удары под давлением. Но, как говорит моя подруга Ализе Корне, настоящие перемены требуют времени. Вы не можете изменить многолетние привычки за одну ночь.

В последнее время я чувствовала себя подавленной на соревнованиях – давление, требующее выступления, глаза, следящие за каждым твоим движением. Я боролась с беспокойством, отгораживалась от других, чувствовала себя запертой на корте. Победа больше не приносит удовлетворения, а лишь облегчение от того, что все закончилось.

И все же, несмотря на все это, я люблю теннис. Он дал мне столько уроков, опыта, невероятных людей (например, моего жениха) и незабываемых эмоций. Теннис сделал меня такой, какая я есть.

Поэтому я решила на время отойти от дел. Я возьму несколько недель отпуска, чтобы перезарядить батарейки, а затем начну готовиться к 2025 году – готовить себя физически, ментально и тактически.

Когда я окончательно уйду из тенниса, я хочу иметь возможность оглянуться назад и сказать, что мне понравилось это приключение, что я горжусь собой и что я выложилась на полную. И в конце концов, я приобрету несколько действительно хороших вещей на этом пути.

Спасибо всем за поддержку. Увидимся в Австралии», – написала теннисситка, которя занимает 36-ю строчку мирового рейтинга.