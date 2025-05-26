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  4. На своем последнем Ролан Гаррос Каролин Гарсия проиграла в первом раунде
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 19:05 | Обновлено 26 мая 2025, 19:06
192
0

На своем последнем Ролан Гаррос Каролин Гарсия проиграла в первом раунде

Французская теннисистка уступила американке Бернарде Пера

26 мая 2025, 19:05 | Обновлено 26 мая 2025, 19:06
192
0
На своем последнем Ролан Гаррос Каролин Гарсия проиграла в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В своем последнем выступлении на Ролан Гаррос французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA 144) уступила в первом раунде в двух сетах американке Бернарде Пера (WTA 83).

В возрасте 31 года француженка завершит свою карьеру в течение этого сезона.

Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту. Это было их пятое очное противостояние и четвертая победа американской спортсменки.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Бернарда Пера (США) – 4:6, 4:6

Ожидается, что Гарсия еще сыграет в паре с Диан Парри, но это был ее последний одиночный матч на кортах Порт д’Отей, ведь завершение карьеры – дело ближайших недель или месяцев.

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Ролан Гаррос 2025 Каролин Гарсия Бернарда Пера
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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