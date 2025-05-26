На своем последнем Ролан Гаррос Каролин Гарсия проиграла в первом раунде
Французская теннисистка уступила американке Бернарде Пера
В своем последнем выступлении на Ролан Гаррос французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA 144) уступила в первом раунде в двух сетах американке Бернарде Пера (WTA 83).
В возрасте 31 года француженка завершит свою карьеру в течение этого сезона.
Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту. Это было их пятое очное противостояние и четвертая победа американской спортсменки.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Каролин Гарсия (Франция) – Бернарда Пера (США) – 4:6, 4:6
Ожидается, что Гарсия еще сыграет в паре с Диан Парри, но это был ее последний одиночный матч на кортах Порт д’Отей, ведь завершение карьеры – дело ближайших недель или месяцев.
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