Ева Лис стартовала на супертурнире в Цинциннати, вырвав победу у американки

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 августа 2025, 00:43 |
63
0

Уроженка Киева в трех сетах одолела Бернарду Перу в матче первого раунда тысячника в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 69), которая родилась в Киеве, выиграла матч первого раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

На старте американского тысячника Лис в трех сетах вырвала победу у американки Бернарды Перы (WTA 115) за 1 час и 58 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Бернарда Пера (США) [WC] – Ева Лис (Германия) – 2:6, 6:4, 5:7

В решающей партии Ева уступала с брейком, но сумела вернуться в игру и победить.

Лис и Пера провели второе очное противостояние. 18 июля 2024 года Ева переиграла Бернарду в 1/8 финала соревнований в Будапеште.

Лис впервые выступает на кортах Цинциннати. Ее следующей оппоненткой будет шестая сеяная и чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз из США.

Ева Лис Бернарда Пера WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
