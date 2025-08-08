Ева Лис стартовала на супертурнире в Цинциннати, вырвав победу у американки
Уроженка Киева в трех сетах одолела Бернарду Перу в матче первого раунда тысячника в США
Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 69), которая родилась в Киеве, выиграла матч первого раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
На старте американского тысячника Лис в трех сетах вырвала победу у американки Бернарды Перы (WTA 115) за 1 час и 58 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Бернарда Пера (США) [WC] – Ева Лис (Германия) – 2:6, 6:4, 5:7
В решающей партии Ева уступала с брейком, но сумела вернуться в игру и победить.
Лис и Пера провели второе очное противостояние. 18 июля 2024 года Ева переиграла Бернарду в 1/8 финала соревнований в Будапеште.
Лис впервые выступает на кортах Цинциннати. Ее следующей оппоненткой будет шестая сеяная и чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз из США.
