Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Каролин Гарсия не сумела справиться с Камиллой Рахимовой на своем последнем турнире
Французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA 174) провела последний матч в карьере.
В первом раунде Открытого чемпионата США француженка в трех сетах уступила «нейтралке» Камилле Рахимовой (WTA 65) за 2 часа и 17 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Камилла Рахимова – Каролин Гарсия (Франция) [WC] – 6:4, 4:6, 6:3
Это была третья встреча соперниц. Гарсия впервые проиграла Рахимовой. Следующей оппоненткой Камиллы будет 15-я сеяная Дарья Касаткина.
31-летняя Каролин является экс-четвертой ракеткой мира. О решении завершить карьеру она сообщила еще в конце мая 2025 года.
На счету Гарсии 11 трофеев на уровне WTA, в частности она трижды выигрывала трофеи на соревнованиях категории WTA 1000, а также становилась чемпионкой Итогового турнира в 2022 году.
На Grand Slam она доходила до полуфинала US Open в 2022 и до четвертьфинала Ролан Гаррос 2017. У Гарсии в активе также два выигранных парных мейджора – оба на Открытом чемпионате Франции (2016, 2022).
25 августа последний матч в карьере также провела еще одна известная теннисистка – Петра Квитова. Чешка на старте слэма в Нью-Йорке уступила Диан Парри.
L’émotion de Caroline Garcia 🇫🇷 au moment de mettre fin à sa carrière. 🥹— Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) August 25, 2025
Elle aura su produire par moments un niveau de jeu incroyable, mais on sentait sur la fin qu’elle avait besoin d’autre chose dans sa vie, qu’elle profite désormais. 🙏
pic.twitter.com/lo7rvCYLY3
