Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
US Open
26 августа 2025, 02:27 | Обновлено 26 августа 2025, 02:31
84
0

Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру

Каролин Гарсия не сумела справиться с Камиллой Рахимовой на своем последнем турнире

26 августа 2025, 02:27 | Обновлено 26 августа 2025, 02:31
84
0
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA 174) провела последний матч в карьере.

В первом раунде Открытого чемпионата США француженка в трех сетах уступила «нейтралке» Камилле Рахимовой (WTA 65) за 2 часа и 17 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Камилла Рахимова – Каролин Гарсия (Франция) [WC] – 6:4, 4:6, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Гарсия впервые проиграла Рахимовой. Следующей оппоненткой Камиллы будет 15-я сеяная Дарья Касаткина.

31-летняя Каролин является экс-четвертой ракеткой мира. О решении завершить карьеру она сообщила еще в конце мая 2025 года.

На счету Гарсии 11 трофеев на уровне WTA, в частности она трижды выигрывала трофеи на соревнованиях категории WTA 1000, а также становилась чемпионкой Итогового турнира в 2022 году.

На Grand Slam она доходила до полуфинала US Open в 2022 и до четвертьфинала Ролан Гаррос 2017. У Гарсии в активе также два выигранных парных мейджора – оба на Открытом чемпионате Франции (2016, 2022).

25 августа последний матч в карьере также провела еще одна известная теннисистка – Петра Квитова. Чешка на старте слэма в Нью-Йорке уступила Диан Парри.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Квитова напоследок установила национальный рекорд Чехии на Grand Slam
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Каролин Гарсия Камилла Рахимова US Open 2025 завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Теннис | 25 августа 2025, 19:06 0
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру

Петра Квитова уступила Диан Парри и завершила выступления на своем последнем турнире

Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Футбол | 25 августа 2025, 03:56 0
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»

«Реал Мадрид» разобрался с соперником в матче чемпионата Испании

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем