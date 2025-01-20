Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open

Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 27) в четвертьфинале Australian Open 2025.

Мэдисон Киз из США (WTA 14) обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (WTA 7) в трех сетах и стала оппоненткой Элины в 1/4 финала.

Игра длилась 1 час 50 минут. Киз выиграла первый сет (6:3), затем провалила вторую партию (1:6), но выиграла решающую (6:3).

Ранее Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

Australian Open 2025. Женщины. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 6:1, 3:6