Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Оппоненткой украинской теннисистки будет Мэдисон Киз из США
Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 27) в четвертьфинале Australian Open 2025.
Мэдисон Киз из США (WTA 14) обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (WTA 7) в трех сетах и стала оппоненткой Элины в 1/4 финала.
Игра длилась 1 час 50 минут. Киз выиграла первый сет (6:3), затем провалила вторую партию (1:6), но выиграла решающую (6:3).
Ранее Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).
Australian Open 2025. Женщины. 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 6:1, 3:6
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