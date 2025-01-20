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Australian Open
20 января 2025, 07:23 | Обновлено 20 января 2025, 07:31
1349
8

Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open

Оппоненткой украинской теннисистки будет Мэдисон Киз из США

20 января 2025, 07:23 | Обновлено 20 января 2025, 07:31
1349
8
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 27) в четвертьфинале Australian Open 2025.

Мэдисон Киз из США (WTA 14) обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (WTA 7) в трех сетах и стала оппоненткой Элины в 1/4 финала.

Игра длилась 1 час 50 минут. Киз выиграла первый сет (6:3), затем провалила вторую партию (1:6), но выиграла решающую (6:3).

Ранее Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

Australian Open 2025. Женщины. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 6:1, 3:6

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Australian Open 2025 Мэдисон Киз Елена Рыбакина Элина Свитолина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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Серж
На ветках Эли срусским пид...сам, как медом намазано. Нах...й вышли, лишнехромосомные. 
Насчёт игры посмотрим. Шансы 50 на 50, болеем за Элю. 
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Андрій Шевченко
Вітаємо братній американський народ, доволі легко вона нагнула мужеподібну кацапо- казашку.
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0
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сергей богданов
Мне конечно хотелось полуживую рыбу, но и с Киз Эля должна разобраться 
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-2
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Slavianist
Хочу подякувати нашим славним ЗСУ🇺🇦 і незламним силам ППО, за тиху ніч і що мав змогу подивитись цей епічний матч Aus Open🎾, з несподіваним результатом. Очень и очень жаль. Но всё-равно безумно люблю и поддерживаю, милашка рыбка🐟💖 определенно далека от своей лучшей версии, но ждём что вернётся сильнее. А Світоліна❤️🇺🇦, верим, отомстит за нее этой обидчице. Слава Україні! Героям слава!🇺🇦
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-2
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