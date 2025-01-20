Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025!
В 4-м раунде украинка переиграла россиянку Веронику Кудерметову (WTA 75), которая выступает в «нейтральном» статусе.
Australian Open 2025. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [28] – Вероника Кудерметова – 6:4, 6:1
В первой партии Элина уступала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек. После 9-го гейма Кудерметова взяла медицинский тайм-аут. У Вероники были проблемы с мышцами живота, а после стартового сета она отправилась в подтрибунное помещение.
Это была третья встреча соперниц. Свитолина впервые выиграла очное противостояние.
В четвертьфинале Элина сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14).
Элина повторила свое лучший результат на кортах Мельбурна. Ранее она добиралась до 1/4 финала на австралийском мейджоре в 2018 и 2019 годах. Всего на турнирах Grand Slam Свитолина проведет 12-й четвертьфинал.
Элина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. В 3-м раунде соревнования покинули Марта Костюк и Даяна Ястремская, а в 1-м же круге вылетели Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
На своем пути в четвертьфинал АО-2025 Свитолина, помимо Кудерметовой, также одолела Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд и Жасмин Паолини.
12th Grand Slam singles quarterfinal, third at #AusOpen - Svitolina prevails 6-4 6-1 over Kudermetova 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/5TkSdhjjbD— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2025
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Хоча це палиця з двома кінцями: більш класна суперниця такої довгої розкачки не пробачить, як мінімум з першою партією можна буде попрощатися, як і в грі проти Паоліні. Проте в наступному матчі Еліна в будь-якому випадку буде андердогом, тож, можливо, буде менше хвилюватися. Ми ж будемо вірити до останнього.
Еліна ти наша гордість!!!
Гра вийшла дуже комфортною , ну дуже комфортною. Молодець Еліна ! І результат чудовий, і сили зберегла . Все складається добре. Сьогодняшна Еліна дуже нагадує Еліну 2018 року - така ж легка і потужна. Чекаємо наступних перемог ! Слава Україні !
Вітаємо Елю! 🥳 Слава Україні! 🇺🇦
Нехай сьогоднішня перемога нашої тенісистки ще більше підніме бойовий дух ЗСУ🇺🇦! 🙏Дякуємо їм за можливість дивитись Aus Open🎾. Ну а Нике успехов на следующих турнирах. Далее ждём милую Рыбку🐟💖, нет ничего лучше битвы двух самых милых и любимых! 🥰