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Australian Open
20 января 2025, 04:10 | Обновлено 20 января 2025, 04:21
1934
30

Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025

Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора

20 января 2025, 04:10 | Обновлено 20 января 2025, 04:21
1934
30
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025!

В 4-м раунде украинка переиграла россиянку Веронику Кудерметову (WTA 75), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Вероника Кудерметова – 6:4, 6:1

В первой партии Элина уступала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек. После 9-го гейма Кудерметова взяла медицинский тайм-аут. У Вероники были проблемы с мышцами живота, а после стартового сета она отправилась в подтрибунное помещение.

Это была третья встреча соперниц. Свитолина впервые выиграла очное противостояние.

В четвертьфинале Элина сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14).

Элина повторила свое лучший результат на кортах Мельбурна. Ранее она добиралась до 1/4 финала на австралийском мейджоре в 2018 и 2019 годах. Всего на турнирах Grand Slam Свитолина проведет 12-й четвертьфинал.

Элина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. В 3-м раунде соревнования покинули Марта Костюк и Даяна Ястремская, а в 1-м же круге вылетели Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

На своем пути в четвертьфинал АО-2025 Свитолина, помимо Кудерметовой, также одолела Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд и Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 30
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mevast
Неочікувано легко розібралась Еліна. Хоча початок зустрічі не був оптимістичним. Еліна ти воїн - боєць. Браво. 
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+11
introvert
Браво, Еліна, чудова гра! Мимоволі вийшла перемога з елементами психологічного кунг-фу: спочатку розслабити суперницю легким початком і великою кількістю помилок, а потім додати, загравши в майже безпомилковий теніс. Додати настільки, щоб повністю знищити віру опонентки у власні сили.
Хоча це палиця з двома кінцями: більш класна суперниця такої довгої розкачки не пробачить, як мінімум з першою партією можна буде попрощатися, як і в грі проти Паоліні. Проте в наступному матчі Еліна в будь-якому випадку буде андердогом, тож, можливо, буде менше хвилюватися. Ми ж будемо вірити до останнього.
Ответить
+10
adidas777
- The spirit of Ukraine! 
Еліна ти наша гордість!!!
Ответить
+9
Анна Савоськіна
Як же гарно відправила Елюня татарюгу на болота!!! Дякуємо за перемогу, ти найкраща і завжди  number 1 для українського тенісу!!!!!?
Ответить
+9
Walle
8 перемог проти лайна з 8 після 24.02. Налаштовується на представників трьохкольорової ганчірки як треба. Легенда
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+8
Ekvato
Взяли 2 представники лишньохромосомного народу літр бояри, пішли значить на теніс, на вєраніку посмотрєть і всьому світу свою дєбільнутість показати. вєраніка така кричить "давай" і людиноподібні створіння "всталі с калєн" і давай за "дідов", шо воювали. Ну шо ж світ зацінив, чергові яскраві моменти від країни-флегмони на світовій карті. І щастя, що є така Світоліна, яка розпочавши матч не найкращим чином, переломила і матч і татаро-рашистку і відправила її додому разом із саатєчествєннікамі грати на балалайках. Бо Марта і Даяна, на жаль, на сьогодні були би не годні це зробити. Еля є Еля, повага і низький уклін. Як і нашим ЗСУ, які дозволяють нам такі матчі спостерігати. Іще би послати в татарстан, а конкретно в єлабугу пару ракеток з написом "хаймарс", бобрів, трембіт і шо там ще у нас є і тоді ніч повністю вдалася  
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Дякуємо, Еліна! Ти - неймовірна!
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+7
C.Пеклов
Молодець,швидко,  ще й на матч Монфіса встигне!
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+6
NM16071
Потрібна ще хоча б одна перемога, щоб обійти одне непорозуміння у рейтингу.
Ответить
+5
C.Пеклов
Спочатку було стрьомно 1-4,а потім Еліна взяла матч під свій контроль й не залишила "нейтралці"шансів.Молодець!Відмінна перемога!Успіху в наступному матчі!
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+5
DED_PANAS
Дуже впевнено!
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+5
Vlad Holl
Дєвочку в трусіках розіп'яла. 
Гра вийшла дуже комфортною , ну дуже комфортною. Молодець Еліна ! І результат чудовий, і сили зберегла . Все складається добре. Сьогодняшна Еліна дуже нагадує Еліну 2018 року - така ж легка і потужна. Чекаємо наступних перемог ! Слава Україні ! 
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+4
Олександр Науменко
Можливо ця перемога надихне Гаеля на звитягу.
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+3
Alex
Молодец !
Ответить
+2
OVS
І знову Еля перша в Україні.Заслужено !!!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Цікава побічна інформація вже про колишню суперницю (не пригадую, здається, тут не було). Їх батько, починаючи ще за Совєтів, а тоді трохи вже й за Незалежності пограв в хокей за Сокіл. Так що болота болотами, але не конче стороння людина ))
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+1
Анатолий Любченко
 Чомусь я думаю, що проти риби в Елі більше шансів 🤔
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Nba37
Браво Элина, не знаю какая соперница лучше для Свитолиной в 1/4 , наверно Киз 
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+1
Slavianist
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вітаємо Елю! 🥳 Слава Україні! 🇺🇦
Нехай сьогоднішня перемога нашої тенісистки ще більше підніме бойовий дух ЗСУ🇺🇦! 🙏Дякуємо їм за можливість дивитись Aus Open🎾. Ну а Нике успехов на следующих турнирах. Далее ждём милую Рыбку🐟💖, нет ничего лучше битвы двух самых милых и любимых! 🥰
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0
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Vitaly Kozak
Приємно, що цього року Еліна додала в подачі та у грі біля сітки - раніше вкорочені суперниць були дуже проблемними для нашої найкращої тенісистки.
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0
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