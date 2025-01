Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025!

В 4-м раунде украинка переиграла россиянку Веронику Кудерметову (WTA 75), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Вероника Кудерметова – 6:4, 6:1

В первой партии Элина уступала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек. После 9-го гейма Кудерметова взяла медицинский тайм-аут. У Вероники были проблемы с мышцами живота, а после стартового сета она отправилась в подтрибунное помещение.

Это была третья встреча соперниц. Свитолина впервые выиграла очное противостояние.

В четвертьфинале Элина сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Мэдисон Киз (США, WTA 14).

Элина повторила свое лучший результат на кортах Мельбурна. Ранее она добиралась до 1/4 финала на австралийском мейджоре в 2018 и 2019 годах. Всего на турнирах Grand Slam Свитолина проведет 12-й четвертьфинал.

Элина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. В 3-м раунде соревнования покинули Марта Костюк и Даяна Ястремская, а в 1-м же круге вылетели Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

На своем пути в четвертьфинал АО-2025 Свитолина, помимо Кудерметовой, также одолела Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд и Жасмин Паолини.

12th Grand Slam singles quarterfinal, third at #AusOpen - Svitolina prevails 6-4 6-1 over Kudermetova 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/5TkSdhjjbD