Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Игрок захотел попробовать себя в другом чемпионате + финансы
По информации журналиста Игоря Цыганыка, вратарь Георгий Бущан достаточно быстро дал согласие на переход из Динамо в состав Аль-Шабаба из Саудовской Аравии.
Сообщается, что 30-летний страж ворот до конца карьеры все же хочет попробовать свои силы не только в украинском чемпионате, а в саудовской лиге сейчас много классных игроков.
Кроме того, Бущан получит более интересные условия личного контракта.
О трансфере должны объявить в ближайшее время. Бущан последние годы является основным вратарем киевлян, а в сборной Украины является третьим выбором после Анатолия Трубина и Андрея Лунина.
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