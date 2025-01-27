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  4. Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 18:13 |
4813
8

Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо

Игрок захотел попробовать себя в другом чемпионате + финансы

27 января 2025, 18:13 |
4813
8
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

По информации журналиста Игоря Цыганыка, вратарь Георгий Бущан достаточно быстро дал согласие на переход из Динамо в состав Аль-Шабаба из Саудовской Аравии.

Сообщается, что 30-летний страж ворот до конца карьеры все же хочет попробовать свои силы не только в украинском чемпионате, а в саудовской лиге сейчас много классных игроков.

Кроме того, Бущан получит более интересные условия личного контракта.

О трансфере должны объявить в ближайшее время. Бущан последние годы является основным вратарем киевлян, а в сборной Украины является третьим выбором после Анатолия Трубина и Андрея Лунина.

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Динамо Киев Георгий Бущан Аль-Шабаб трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 8
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Lulinnha
Заработает денежки на старость. 
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0
Andromed
З одного боку його можна зрозуміти, а з іншого він ще багато років міг бути основним в Динамо і грати в єврокубках
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Бущан на шабаш☝️нещеблет на дыр очку
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-4
Engineer
У него есть трое детей?
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-4
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