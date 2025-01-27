Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, вратарь Георгий Бущан достаточно быстро дал согласие на переход из Динамо в состав Аль-Шабаба из Саудовской Аравии.

Сообщается, что 30-летний страж ворот до конца карьеры все же хочет попробовать свои силы не только в украинском чемпионате, а в саудовской лиге сейчас много классных игроков.

Кроме того, Бущан получит более интересные условия личного контракта.

О трансфере должны объявить в ближайшее время. Бущан последние годы является основным вратарем киевлян, а в сборной Украины является третьим выбором после Анатолия Трубина и Андрея Лунина.