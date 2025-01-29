Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич рассказал, что будет с Динамо после потери Бущана
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 19:43 |
1802
0

Хацкевич рассказал, что будет с Динамо после потери Бущана

Бывший наставник «сине-белых» считает, что эта потеря не будет катастрофической

29 января 2025, 19:43 |
1802
0
Хацкевич рассказал, что будет с Динамо после потери Бущана
ФК Динамо. Александра Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на возможный переход голкипера Георгия Бущана в «Аль-Шабаб».

«Хорошо знаю, как работают в Динамо с вратарями, поэтому с уверенностью могу сказать, что потеря Бущана не будет катастрофической. По крайней мере, я так считаю. Жоре 30 лет, ему уже давно пора попробовать что-то новое в карьере, новый международный опыт. Искренне желаю ему, чтобы у него все сложилось.

Что касается Руслана (Нещерета), то я знаю его очень давно. Еще с того времени, как тренировал Динамо и работал с ним на предсезонном сборе в испанской Марбелье. Нещерету давно пора играть, а не быть постоянно вторым. Он талантливый, квалифицированный – и вот пришло его время показывать наконец свое мастерство», – сказал Хацкевич.

Ранее стала известна зарплата Бущана в новом клубе.

По теме:
ВИДЕО. Динамо попрощалось с Бущаном, вспомнив топ-сейвы вратаря
Суперзвезда сообщил руководству клуба о желании покинуть Мадрид
Шовковский рассказал, какие игроки Динамо не сыграют с РФШ в ЛЕ
Динамо Киев трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ Александр Хацкевич
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Футбол | 28 января 2025, 23:20 2
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего

Александр решил сменить клубную прописку

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 2
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Футбол | 28.01.2025, 20:17
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Футбол | 29.01.2025, 20:10
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Футбол | 29.01.2025, 19:19
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
28.01.2025, 12:47
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 2
Футбол
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 6
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем