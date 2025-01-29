Хацкевич рассказал, что будет с Динамо после потери Бущана

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на возможный переход голкипера Георгия Бущана в «Аль-Шабаб».

«Хорошо знаю, как работают в Динамо с вратарями, поэтому с уверенностью могу сказать, что потеря Бущана не будет катастрофической. По крайней мере, я так считаю. Жоре 30 лет, ему уже давно пора попробовать что-то новое в карьере, новый международный опыт. Искренне желаю ему, чтобы у него все сложилось.

Что касается Руслана (Нещерета), то я знаю его очень давно. Еще с того времени, как тренировал Динамо и работал с ним на предсезонном сборе в испанской Марбелье. Нещерету давно пора играть, а не быть постоянно вторым. Он талантливый, квалифицированный – и вот пришло его время показывать наконец свое мастерство», – сказал Хацкевич.

Ранее стала известна зарплата Бущана в новом клубе.