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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 16:18 |
1777
1

Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом

В Саудовскую Аравию украинский голкипер перебирается на два с половиной года

29 января 2025, 16:18 |
1777
1
Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом
facebook.com/fcdynamoua. Георгий Бущан

30-летний голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан переходит в саудовский «Аль-Шабаб».

Накануне футболист успешно прошел медосмотр в азиатском клубе, а также подписал контракт, о чем официально пока не сообщалось.

По информации источников Sport.ua, трудовое соглашение Бущана с «Аль-Шабабом» рассчитано на два с половиной года.

За Бущана, по слухам, саудовский клуб заплатит «Динамо» около 3 миллионов евро.

Отметим, что за «Динамо» Бущан сыграл 177 официальных матчей в рамках всех турниров.

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Георгий Бущан Динамо Киев Аль-Шабаб трансферы УПЛ трансферы инсайд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Sergei2112
Молодец!
Куда угодно за бугор из этого болота,под названием УПЛ
Человек себе на пенсию заработает,если конечно сможет там заиграть,
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+1
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