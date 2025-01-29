Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом

30-летний голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан переходит в саудовский «Аль-Шабаб».

Накануне футболист успешно прошел медосмотр в азиатском клубе, а также подписал контракт, о чем официально пока не сообщалось.

По информации источников Sport.ua, трудовое соглашение Бущана с «Аль-Шабабом» рассчитано на два с половиной года.

За Бущана, по слухам, саудовский клуб заплатит «Динамо» около 3 миллионов евро.

Отметим, что за «Динамо» Бущан сыграл 177 официальных матчей в рамках всех турниров.