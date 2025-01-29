Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом
В Саудовскую Аравию украинский голкипер перебирается на два с половиной года
30-летний голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан переходит в саудовский «Аль-Шабаб».
Накануне футболист успешно прошел медосмотр в азиатском клубе, а также подписал контракт, о чем официально пока не сообщалось.
По информации источников Sport.ua, трудовое соглашение Бущана с «Аль-Шабабом» рассчитано на два с половиной года.
За Бущана, по слухам, саудовский клуб заплатит «Динамо» около 3 миллионов евро.
Отметим, что за «Динамо» Бущан сыграл 177 официальных матчей в рамках всех турниров.
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