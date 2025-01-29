Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Санти Ауна сообщил, что вратарь будет выступать за «Аль-Шабаб»
Спортивный журналист и инсайдер Санти Ауна сообщил, что вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан подписал контракт с ФК «Аль-Шабаб».
«Бущан подписал контракт и будет представлен в качестве нового игрока «Аль-Шабаб». Клубы окончательно договорились о сделке. Голкипер также уладил все детали с «Аль-Шабаб», – написал Ауна в социальных сетях.
28 января Бущан прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где успешно прошел углубленное медицинское обследование. Все подробности трансфера пока неизвестны, однако «Динамо» получит за голкипера 3 млн евро.
«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 баллов. Отставание от лидера составляет 14 баллов.
🚨⚪️⚫️🇺🇦 #SPL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 29, 2025
❗️Georgiy Bushchan signed his contract as new Al-Shabab player.
🔐 Deal completed on both clubs and player side as Dynamo Kiev and Al-Shababhttps://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/xp5EpVSnxH
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