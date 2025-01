Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Спортивный журналист и инсайдер Санти Ауна сообщил, что вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан подписал контракт с ФК «Аль-Шабаб».

«Бущан подписал контракт и будет представлен в качестве нового игрока «Аль-Шабаб». Клубы окончательно договорились о сделке. Голкипер также уладил все детали с «Аль-Шабаб», – написал Ауна в социальных сетях.

28 января Бущан прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где успешно прошел углубленное медицинское обследование. Все подробности трансфера пока неизвестны, однако «Динамо» получит за голкипера 3 млн евро.

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 баллов. Отставание от лидера составляет 14 баллов.

