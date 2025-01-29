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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 11:13 |
2001
8

Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Санти Ауна сообщил, что вратарь будет выступать за «Аль-Шабаб»

29 января 2025, 11:13 |
2001
8
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Спортивный журналист и инсайдер Санти Ауна сообщил, что вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан подписал контракт с ФК «Аль-Шабаб».

«Бущан подписал контракт и будет представлен в качестве нового игрока «Аль-Шабаб». Клубы окончательно договорились о сделке. Голкипер также уладил все детали с «Аль-Шабаб», – написал Ауна в социальных сетях.

28 января Бущан прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где успешно прошел углубленное медицинское обследование. Все подробности трансфера пока неизвестны, однако «Динамо» получит за голкипера 3 млн евро.

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 баллов. Отставание от лидера составляет 14 баллов.

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Динамо Киев Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ Санти Ауна
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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sania
. Дивує сума трансферу. Думаю це фейк.
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0
AK.228
3 млн это грабеж и унижение для Динамо 
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0
Перець
Жора головне здоров'я і вдачі в майбутніх іграх
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0
Khafre
проміняв проф.карєру, титули, славу, почесне звання футболіста київського Динамо  на арабські гроші
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-11
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