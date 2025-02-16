СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Тарас оценил силу сборной Хорватии
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что ему никогда не нравилось играть против национальной сборной Хорватии. Футболист высоко оценил мастерство Луки Модрича.
«Я играл против всех крупных команд: Португалии, Испании, Франции, Англии. Лука Модрич – лучший из тех, против кого я играл. Мне не нравится играть против Хорватии – это удивительная команда.
Они могут играть плохо, но за две минуты до конца Модрич может принять мяч, сделать результативную передачу, забить гол и выиграть. Казалось, что всякий раз, когда я играл против Хорватии, было так», – сказал Степаненко.
Ранее Тарас Степаненко намекнул на скорейшее возвращение в донецкий «Шахтер».
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