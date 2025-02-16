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  4. Известный юрист: «Проба В Мудрика уже должна быть открыта, но...»
Англия
16 февраля 2025, 23:08 |
1007
1

Известный юрист: «Проба В Мудрика уже должна быть открыта, но...»

Евгений Пронин предполагает, что юристы Михаила уже знают результаты исследования

16 февраля 2025, 23:08 |
1007
1
Известный юрист: «Проба В Мудрика уже должна быть открыта, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин объяснил, почему до сих пор не обнародованы результаты пробы В украинского спортсмена:

«Обычно, пробу Б открывают/исследуют и обнародуют не позднее 8 недель. Проба Мудрика уже должна была быть открыта на момент сегодняшнего дня, но информация отсутствует. Или исследование почему-то длится дольше обычного срока, или юристы Михаила уже знают результат и пошли его оспаривать в КАС без обнародования известной информации».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Евгений Пронин
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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