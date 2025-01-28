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Украина. Первая лига
28 января 2025, 17:51 | Обновлено 28 января 2025, 18:27
1052
3

Когда состоится трансфер? Бущан прошел медосмотр в Саудовской Аравии

Украинский вратарь и «Аль-Шабаб» подпишут соглашение в ближайшее время

28 января 2025, 17:51 | Обновлено 28 января 2025, 18:27
1052
3
Когда состоится трансфер? Бущан прошел медосмотр в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан в ближайшее время может перейти в клуб из Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» провел успешные переговоры с столичным клубом, а уже 28 января голкипер прошел медосмотр перед подписанием контракта.

Как сообщает источник, углубленное медицинское обследование было успешным, осталось уладить последние детали соглашения:

«Буквально полчаса назад голкипер сборной Украины успешно прошел медицинское обследование в Эр-Рияде. «Динамо» и «Аль-Шабаб» договорились о деталях трансфера накануне. По нашей информации, речь идет о сумме около 3 миллионов евро плюс бонусы.

Теперь 30-летнему голкиперу осталось только согласовать последние детали личного контракта, что и будет сделано в ближайшее время», – сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что Бущан был замечен в аэропорту Эр-Рияда.

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Динамо Киев Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке медосмотр чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Dysear
Мав у минулому шанс перейти у хороші клуби з Європи але не зробив цього. Зараз лиш зʼявилася можливість заробити грошей як Гріша погодився. Це його вибір але все ж, мав перспективу стати одним з найкращих голкіперів сучасності 
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Diesel
напевно сурку молодшому дорогу розчищають 
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