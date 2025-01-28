Когда состоится трансфер? Бущан прошел медосмотр в Саудовской Аравии

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан в ближайшее время может перейти в клуб из Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» провел успешные переговоры с столичным клубом, а уже 28 января голкипер прошел медосмотр перед подписанием контракта.

Как сообщает источник, углубленное медицинское обследование было успешным, осталось уладить последние детали соглашения:

«Буквально полчаса назад голкипер сборной Украины успешно прошел медицинское обследование в Эр-Рияде. «Динамо» и «Аль-Шабаб» договорились о деталях трансфера накануне. По нашей информации, речь идет о сумме около 3 миллионов евро плюс бонусы.

Теперь 30-летнему голкиперу осталось только согласовать последние детали личного контракта, что и будет сделано в ближайшее время», – сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что Бущан был замечен в аэропорту Эр-Рияда.