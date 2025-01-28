Когда состоится трансфер? Бущан прошел медосмотр в Саудовской Аравии
Украинский вратарь и «Аль-Шабаб» подпишут соглашение в ближайшее время
Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан в ближайшее время может перейти в клуб из Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» провел успешные переговоры с столичным клубом, а уже 28 января голкипер прошел медосмотр перед подписанием контракта.
Как сообщает источник, углубленное медицинское обследование было успешным, осталось уладить последние детали соглашения:
«Буквально полчаса назад голкипер сборной Украины успешно прошел медицинское обследование в Эр-Рияде. «Динамо» и «Аль-Шабаб» договорились о деталях трансфера накануне. По нашей информации, речь идет о сумме около 3 миллионов евро плюс бонусы.
Теперь 30-летнему голкиперу осталось только согласовать последние детали личного контракта, что и будет сделано в ближайшее время», – сообщает ТаТоТаке.
Ранее сообщалось, что Бущан был замечен в аэропорту Эр-Рияда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Левченко считает, что Георгию Судакову следует уходить из «Шахтера»
Войцех Щенсны теперь будет номером один в каталонском клубе