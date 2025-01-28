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  4. ВИДЕО. Бущан приземлился в Рияде для заключения контракта с Аль-Шабабом
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 03:43 | Обновлено 28 января 2025, 04:09
347
0

ВИДЕО. Бущан приземлился в Рияде для заключения контракта с Аль-Шабабом

Украинский вратарь впервые покинул пределы УПЛ

28 января 2025, 03:43 | Обновлено 28 января 2025, 04:09
347
0
ВИДЕО. Бущан приземлился в Рияде для заключения контракта с Аль-Шабабом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Местные жители Саудовской Аравии опубликовали видеоматериал из аэропорта в Рияде, в который прибыл вратарь сборной Украины и киевского «Динамо» Георгий Бущан.

Украинский футболист в ближайшее время будет представлен в качестве нового игрока команды «Аль-Шабаб» – участника высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Георгий согласовал контракт с новым клубом.

Бущан всю профессиональную карьеру провел в составе киевского «Динамо», начиная с молодежной академии. В общей сложности на счету голкипера 177 матчей за «бело-синих» во всех турнирах.

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Динамо Киев трансферы Украинская Премьер-лига Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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