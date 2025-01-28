ВИДЕО. Бущан приземлился в Рияде для заключения контракта с Аль-Шабабом

Местные жители Саудовской Аравии опубликовали видеоматериал из аэропорта в Рияде, в который прибыл вратарь сборной Украины и киевского «Динамо» Георгий Бущан.

Украинский футболист в ближайшее время будет представлен в качестве нового игрока команды «Аль-Шабаб» – участника высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Георгий согласовал контракт с новым клубом.

Бущан всю профессиональную карьеру провел в составе киевского «Динамо», начиная с молодежной академии. В общей сложности на счету голкипера 177 матчей за «бело-синих» во всех турнирах.