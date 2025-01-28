ВИДЕО. Бущан приземлился в Рияде для заключения контракта с Аль-Шабабом
Украинский вратарь впервые покинул пределы УПЛ
Местные жители Саудовской Аравии опубликовали видеоматериал из аэропорта в Рияде, в который прибыл вратарь сборной Украины и киевского «Динамо» Георгий Бущан.
Украинский футболист в ближайшее время будет представлен в качестве нового игрока команды «Аль-Шабаб» – участника высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Георгий согласовал контракт с новым клубом.
Бущан всю профессиональную карьеру провел в составе киевского «Динамо», начиная с молодежной академии. В общей сложности на счету голкипера 177 матчей за «бело-синих» во всех турнирах.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— منبر الشباب (@mnbrSHB) January 28, 2025
الحارس جورجي بوششان يوصل الى العاصمة
🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ pic.twitter.com/kuV5Nol60M
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Знакомимся с Юстыной Данелевич
«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму