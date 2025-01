Топовый инсайдер подтвердил. Бущан согласовал контракт с саудовским клубом

Украинский вратарь «Динамо» Георгий Бущан согласовал контракт с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, украинец подпишет с саудовским клубом соглашение, которое рассчитано на 2.5 лет. Другие детали контракта остаются неизвестными.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего Бущана в 7 миллионов евро. Контракт голкипера с «бело-синими» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Бущан провел за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, в которых пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Аль-Шабаб» договорились о трансфере Бущана.

🚨 Exclusive: Al-Shabab have reached an agreement to sign Ukraine goalkeeper Georgiy Bushchan from Dynamo Kyiv. Bushchan will sign a 2.5-year deal.🇺🇦 pic.twitter.com/M01ci0Gzsv