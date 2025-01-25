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  4. Топовый инсайдер подтвердил. Бущан согласовал контракт с саудовским клубом
Саудовская Аравия
25 января 2025, 20:06 | Обновлено 25 января 2025, 20:07
811
3

Топовый инсайдер подтвердил. Бущан согласовал контракт с саудовским клубом

Бен Джейкобс заявил, что украинец имеет договоренности с Аль-Шабабом

25 января 2025, 20:06 | Обновлено 25 января 2025, 20:07
811
3
Топовый инсайдер подтвердил. Бущан согласовал контракт с саудовским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь «Динамо» Георгий Бущан согласовал контракт с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, украинец подпишет с саудовским клубом соглашение, которое рассчитано на 2.5 лет. Другие детали контракта остаются неизвестными.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего Бущана в 7 миллионов евро. Контракт голкипера с «бело-синими» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Бущан провел за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, в которых пропустил 30 голов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Аль-Шабаб» договорились о трансфере Бущана.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Бен Джейкобс
Іван Распутін Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 3
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adidas777
Жора повністю заслужив пограти там, де він захоче. В даному випадку заробити грошей.
Єдине, вважаю що як для арабів, це дуже маленька сума 7 мільйонів. Незрозуміло чому так дешево погодилися віддати нашого провідного воротаря.
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0
VovanSidorovi4
Неужели арабы потянули трансфер.
Вроде ещё в пятницу не хватало денег
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0
Дед Миха
І цей, аби з України зʼїбатись!
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0
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