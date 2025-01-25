Топовый инсайдер подтвердил. Бущан согласовал контракт с саудовским клубом
Бен Джейкобс заявил, что украинец имеет договоренности с Аль-Шабабом
Украинский вратарь «Динамо» Георгий Бущан согласовал контракт с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
По информации источника, украинец подпишет с саудовским клубом соглашение, которое рассчитано на 2.5 лет. Другие детали контракта остаются неизвестными.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего Бущана в 7 миллионов евро. Контракт голкипера с «бело-синими» рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Бущан провел за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, в которых пропустил 30 голов.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Аль-Шабаб» договорились о трансфере Бущана.
🚨 Exclusive: Al-Shabab have reached an agreement to sign Ukraine goalkeeper Georgiy Bushchan from Dynamo Kyiv. Bushchan will sign a 2.5-year deal.🇺🇦 pic.twitter.com/M01ci0Gzsv— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 25, 2025
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