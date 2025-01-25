Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, «Аль-Шабаб» в результате длительных переговоров с украинским клубом договорился о трансфере вратаря:

«Больше недели киевляне торговали Георгия Бущана. В конце концов сошлись с саудовским клубом «Аль-Шабаб» в цене. Переход находится на финальной стадии. По моей информации, с учетом дальнейших бонусов за своего основного вратаря киевляне выручат до 3 млн евро», – сообщил журналист.

В этом сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах. Контракт 30-летнего голкипера с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее именитый украинский тренер поделился мнением о потенциальном трансфере Бущана в Саудовскую Аравию.