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  4. Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 14:36 |
2810
50

Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана

Голкипер киевского клуба перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

25 января 2025, 14:36 |
2810
50
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, «Аль-Шабаб» в результате длительных переговоров с украинским клубом договорился о трансфере вратаря:

«Больше недели киевляне торговали Георгия Бущана. В конце концов сошлись с саудовским клубом «Аль-Шабаб» в цене. Переход находится на финальной стадии. По моей информации, с учетом дальнейших бонусов за своего основного вратаря киевляне выручат до 3 млн евро», – сообщил журналист.

В этом сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах. Контракт 30-летнего голкипера с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее именитый украинский тренер поделился мнением о потенциальном трансфере Бущана в Саудовскую Аравию.

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Динамо Киев Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 50
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FunnyCat_____
3 ляма? Суркис ты издеваешься?
хотя источник - лысый шарлатан 
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+6
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Pixelman
Якщо це правда, то це фіаско. Ще й за 3 млн. На трансфермаркеті його ціна 7 млн. Добре ще б млн за 10 продали, але 3... Нещерет тепер в основі? Виглядає все печально, сподіваюсь це жовтуха від бурбасятини
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+6
Gargantua81
30 лет человеку из УПЛ. 3 млн это еще хорошая цена.
хотя реально я согласен, что он стоит больше.
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+3
Саша Заливадний
та відкіля ціну той ржавий БУРБАСЯТИНАт знає????скрізь лізе.....
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+2
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PUMA
О скрытый пользователь отписал( оно у меня 1) хфедька акк228 радостно на бутылке скачет ?
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+2
PUMA
А этот снайпер бурбас, хоть иногда попадет со своим пальцем в небо ?
Ответить
+2
PUMA
А ну если сам балабол бурбас  , то 100% так и есть 
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+2
Pavel_i_CO
Джерело - бурбасятіна.. Не цікаво
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
MaximusOne
3 млн якось маловато, зрозуміло що в нього певний вік, але з саудитів можна було б і більше зтягнути.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Лол! Все заметили☝️когда наш Миша Брыжак (рядовой пумка) не вывозит, появляется сразу аерорпетух и бернадсос
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-1
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FunnyCat_____
Кто крымского шизофреника снова от кровати отвязал ? Потом сами будете посторонние предметы доставать, которые не себе дыр. очку засунет !
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-1
Дыряво с пердя🤣
В магазине трёшка☝️ большая распродажа💸 все игроки дыр очки по 3 млн
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-2
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AK.228
О , пидар шпрот чуть аккаунт себе изменил - и снова в бой… ой - лизать яйца Суркисам 
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-2
Показать Скрыть 14 ответов
kadaad
Хорошо хоть три ляма за эту дырку получили!
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-3
AK.228
Могли бы источником и динамоманию указать, чтоб мусора не возбуждались … 
Там эта новость была еще с утра 
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-3
AK.228
Сколько !?? Вы шо охуе ли (с)
3 млн за основного вратаря Динамо у которого действующий контракт !? Это грабеж 
Ну мусора ж писали про 10-11 млн 
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-5
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