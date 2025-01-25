Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Голкипер киевского клуба перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, «Аль-Шабаб» в результате длительных переговоров с украинским клубом договорился о трансфере вратаря:
«Больше недели киевляне торговали Георгия Бущана. В конце концов сошлись с саудовским клубом «Аль-Шабаб» в цене. Переход находится на финальной стадии. По моей информации, с учетом дальнейших бонусов за своего основного вратаря киевляне выручат до 3 млн евро», – сообщил журналист.
В этом сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах. Контракт 30-летнего голкипера с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее именитый украинский тренер поделился мнением о потенциальном трансфере Бущана в Саудовскую Аравию.
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хотя реально я согласен, что он стоит больше.
Там эта новость была еще с утра
3 млн за основного вратаря Динамо у которого действующий контракт !? Это грабеж
Ну мусора ж писали про 10-11 млн