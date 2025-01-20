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  4. Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 19:35 | Обновлено 20 января 2025, 19:41
1293
2

Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб

Мирон Богданович не считает потерю Бущана для киевлян весомой

20 января 2025, 19:35 | Обновлено 20 января 2025, 19:41
1293
2
Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб
ФК Динамо. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан оказался в сфере интересов саудовского клуба «Аль-Шабаб». На возможный трансфер украинского футболиста отреагировал известный тренер Мирон Маркевич.

«Пусть едет парень, играет. На таком трансфере Динамо может и само заработать, и Бущану дать возможность заработать. Почему нет? Если это клуб из Саудовской Аравии, то зарплата там должна быть очень хорошей. Георгий много лет играет за Динамо и отдал уже свое киевскому клубу.

А насчет замены, то это же Динамо. У них есть академия, должны готовить смену. Вот Нещерет уже и в еврокубках играл, и в молодежной сборной. Честно, не вижу особой проблемы для команды в том, что Бущан может уйти. К такому надо спокойно относиться, тем более, что ему уже 30 лет, не слишком молодой», – сказал Маркевич.

Контракт 30-летнего Бущана с «Динамо» действует до лета 2026 года.

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Георгий Бущан Мирон Маркевич Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Аль-Шабаб
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
у Мирона Богдановича уже давно с головой не очень
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Wlad West
"...сказав Бущан", про Бущана.  Але, спирт.
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