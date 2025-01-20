Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан оказался в сфере интересов саудовского клуба «Аль-Шабаб». На возможный трансфер украинского футболиста отреагировал известный тренер Мирон Маркевич.

«Пусть едет парень, играет. На таком трансфере Динамо может и само заработать, и Бущану дать возможность заработать. Почему нет? Если это клуб из Саудовской Аравии, то зарплата там должна быть очень хорошей. Георгий много лет играет за Динамо и отдал уже свое киевскому клубу.

А насчет замены, то это же Динамо. У них есть академия, должны готовить смену. Вот Нещерет уже и в еврокубках играл, и в молодежной сборной. Честно, не вижу особой проблемы для команды в том, что Бущан может уйти. К такому надо спокойно относиться, тем более, что ему уже 30 лет, не слишком молодой», – сказал Маркевич.

Контракт 30-летнего Бущана с «Динамо» действует до лета 2026 года.