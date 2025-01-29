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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 19:31 | Обновлено 29 января 2025, 19:37
1529
7

ВИДЕО. Где наш новый вратарь? Аль-Шабаб презентовал Бущана

Украинец впервые в карьере сменил команду

29 января 2025, 19:31 | Обновлено 29 января 2025, 19:37
1529
7
ВИДЕО. Где наш новый вратарь? Аль-Шабаб презентовал Бущана
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Клуб Аль-Шабаб из Саудовской Аравии в своих соцсетях объявил о подписании вратаря Динамо Киев и сборной Украины Георгия Бущана. О сроках контракта клуб информацию не предоставил, но киевляне сообщили, что договор рассчитан на 2,5 года.

Аль-Шабаб, который в чемпионате Саудовсой Аравии идет на шестой позиции, коротко презентовал вратаря роликом.

Видео. Где наш новый вратарь?

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео Динамо Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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ДонЛуган
Красава ! Свалил пока была возможность ! Жаль не всем разрешают сбежать из концлагеря 
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