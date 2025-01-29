ВИДЕО. Где наш новый вратарь? Аль-Шабаб презентовал Бущана

Клуб Аль-Шабаб из Саудовской Аравии в своих соцсетях объявил о подписании вратаря Динамо Киев и сборной Украины Георгия Бущана. О сроках контракта клуб информацию не предоставил, но киевляне сообщили, что договор рассчитан на 2,5 года.

Аль-Шабаб, который в чемпионате Саудовсой Аравии идет на шестой позиции, коротко презентовал вратаря роликом.

Видео. Где наш новый вратарь?