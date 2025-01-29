Украина. Премьер лига29 января 2025, 19:31 | Обновлено 29 января 2025, 19:37
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ВИДЕО. Где наш новый вратарь? Аль-Шабаб презентовал Бущана
Украинец впервые в карьере сменил команду
29 января 2025, 19:31 | Обновлено 29 января 2025, 19:37
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Клуб Аль-Шабаб из Саудовской Аравии в своих соцсетях объявил о подписании вратаря Динамо Киев и сборной Украины Георгия Бущана. О сроках контракта клуб информацию не предоставил, но киевляне сообщили, что договор рассчитан на 2,5 года.
Аль-Шабаб, который в чемпионате Саудовсой Аравии идет на шестой позиции, коротко презентовал вратаря роликом.
Видео. Где наш новый вратарь?
"حامي العرين" هنا 🧤🔥 pic.twitter.com/Blrv98TBlL— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 29, 2025
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