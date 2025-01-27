Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Специалист считает, что у команды могут возникнуть проблемы в атаке
Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что думает о трансферной политике «Шахтера» во время зимнего окна.
«Чудит «Шахтер», которому в отличие от динамовцев, надо исправлять турнирное положение в чемпионате УПЛ. «Горняки» в трудную минуту продают самого стабильного своего нападающего – Сикана, не исключено, что покинет чемпиона и еще один атакующий игрок – Зубков.
На этих позициях выбор у дончан – ограничен.
И, как бы этими выходками грандов не воспользовалась «Александрия», руководитель которой Руслан Ротань не только отмечается креативностью в тренировочном процессе, но и качественно работает над усилением состава.
Украинский форвард Даниил Сикан перешел в турецкий «Трабзонспор» за 5 миллионов евро.
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