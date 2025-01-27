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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 17:23 |
1623
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»

Специалист считает, что у команды могут возникнуть проблемы в атаке

27 января 2025, 17:23 |
1623
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что думает о трансферной политике «Шахтера» во время зимнего окна.

«Чудит «Шахтер», которому в отличие от динамовцев, надо исправлять турнирное положение в чемпионате УПЛ. «Горняки» в трудную минуту продают самого стабильного своего нападающего – Сикана, не исключено, что покинет чемпиона и еще один атакующий игрок – Зубков.

На этих позициях выбор у дончан – ограничен.

И, как бы этими выходками грандов не воспользовалась «Александрия», руководитель которой Руслан Ротань не только отмечается креативностью в тренировочном процессе, но и качественно работает над усилением состава.

Украинский форвард Даниил Сикан перешел в турецкий «Трабзонспор» за 5 миллионов евро.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Олег Федорчук Даниил Сикан трансферы трансферы УПЛ Александр Зубков
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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