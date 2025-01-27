Эксперт объяснил, почему украинские клубы неудачно играют на сборах

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал о причинах неудач украинских клубов в спаррингах на подготовительных сборах:

– Если откровенно, для меня это не стало неожиданностью. Наши команды уже давно не могут похвастаться классом, который бы помогал добиваться нужного результата. Дальше уже проблемы с отсутствием конкуренции и лидеров. Самое обидное, что речь идет, как об отечественных грандах, так и клубах, которые ставят перед собой амбициозные задачи: «Полесье», «Кривбасс», ЛНЗ, «Карпаты», «Заря». И это не может не удивлять, ведь априори, если ты не сдаешь зачет, то ты никакой и на экзаменах. Все взаимосвязано.

– А может не стоит сгущать краски, ведь до начала второй части сезона еще достаточно времени и поэтому не следует форсировать подготовку?

– Я так не считаю, не стоит себя успокаивать. Поскольку мастерства банально не хватает даже, чтобы доказать свое преимущество в спаррингах с балканцами, то надо все переосмыслить и перезагрузиться и значительно больше работать на тренировках и быть более требовательными в контрольных матчах. Команда с посредственным подбором исполнителей, к тому же, потеряв группу ведущих футболистов успешно проводит спарринги. А все потому, что руководитель Виталий Пономарев заставляет их действовать с максимальной отдачей, через не могу. Такой подход обязательно принесет дивиденды и на официальном уровне. А тренировки, образно говоря, в эконом-режиме, аналогичные настройке на контрольные противостояния, к добру не приведут.

– Тем не менее те же отечественные гранды, несмотря на то, что им ранее не приходилось играть в еврокубках в январе, продемонстрировали неплохие кондиции.

– Сказалось, что на них не давили логистические проблемы. Хоть и пришлось форсировать подготовку, но дислокацию не меняли. Мне понравилось, как «Шахтер» действовал в первом тайме с «Брестом» в Лиге чемпионов, а «Динамо» в конце поединка с «Галатасараем» в Лиге Европы. На этой неделе убедимся или украинские клубы прыгнули выше головы или соперники просто переоценили свои возможности. К сожалению, в текущей кампании на международной арене «горняки» и динамовцы значительно чаще разочаровывали. И здесь без пробелов в подготовке не обошлось.

Меня также неприятно удивили действия наших грандов на трансферном рынке. Киевляне вообще отказались от подписания новичков, что свидетельствует о низком КПД их скаутов. А если учесть, что динамовцы могут потерять Бущана и Попова, то у них могут возникнуть проблемы с позицией вратаря и стоппера. Более того, нескольких лидеров киевлян просто некем заменить. А что если те же Буяльский или Ванат не избегут повреждений или дисквалификации?

Чудит и «Шахтер», которому еще в отличие от динамовцев, надо исправлять турнирное положение в чемпионате УПЛ. «Горняки» в трудную минуту продают самого стабильного своего нападающего – Сикана, не исключено, что покинет чемпиона и еще один атакующий игрок – Зубков. На этих позициях выбор у дончан – ограничен. И, как бы этими выходками грандов не воспользовалась «Александрия», руководитель которой Руслан Ротань не только отмечается креативностью в тренировочном процессе, но и качественно работает над усилением состава.

Ранее мы сообщали, что на топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан.