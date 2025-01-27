Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 08:51 | Обновлено 27 января 2025, 08:52
536
0

На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце

Луганская «Заря» обязана рассчитаться с бывшими футболистами

27 января 2025, 08:51 | Обновлено 27 января 2025, 08:52
536
0
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
ФК Заря

Луганская «Заря» получила трансферный бан и не сможет регистрировать новых футболистов. Об этом сообщили экс-игроки «мужиков» Никита Шевченко и Максим Казаков.

«Заря» до сих пор со мной не рассчиталась, на них наложен бан. Они не смогут заявить новых игроков. Подписание Деана Попары и Владимира Белоцерковца? Подписать-то они могут, а вот заявить – нет, пока не рассчитаются. Трансферный бан действует с января. Как я об этом узнал? Прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров. Со мной пока никто из «Зари» не контактировал», – сказал Никита Шевченко.

«Заря» еще не выплатила мне долги. Наверняка вспомнят об этом, когда трансферное окно откроется. Если не рассчитаются, то не смогут регистрировать игроков в это трансферное окно. Узнал об этом, потому что я вопросом долгов занимаюсь с юристкой и она держит меня в курсе. Еще месяца два-три назад, когда «Заря» получила полную форму решения из Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было», – добавил Максим Казаков.

По итогам первой части сезона «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах чемпионата Украины.

По теме:
«Говорили, что все будет хорошо». Хавбек Динамо – про исчезновение Днепра-1
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Роман ГРИГОРЧУК: «Цель команды ЛНЗ – играть в еврокубках»
Никита Шевченко Максим Казаков Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферный бан долги Деян Попара Владимир Белоцерковец
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Футбол | 26 января 2025, 21:41 1
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?

В матче против «Аль-Фатех» Криштиану отметился забитым мячом

Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Футбол | 26 января 2025, 09:14 23
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Илья озвучил свою цель

Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.01.2025, 03:25
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Суперзвезда футбола хочет подписать контракт с Реалом, но Перес против
Футбол | 27.01.2025, 08:12
Суперзвезда футбола хочет подписать контракт с Реалом, но Перес против
Суперзвезда футбола хочет подписать контракт с Реалом, но Перес против
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
25.01.2025, 13:35 1
Теннис
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 1
Футбол
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 34
Теннис
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
26.01.2025, 14:53 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем