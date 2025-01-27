На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце

Луганская «Заря» получила трансферный бан и не сможет регистрировать новых футболистов. Об этом сообщили экс-игроки «мужиков» Никита Шевченко и Максим Казаков.

«Заря» до сих пор со мной не рассчиталась, на них наложен бан. Они не смогут заявить новых игроков. Подписание Деана Попары и Владимира Белоцерковца? Подписать-то они могут, а вот заявить – нет, пока не рассчитаются. Трансферный бан действует с января. Как я об этом узнал? Прошел срок в 45 дней с момента вынесения решения Палаты по разрешению споров. Со мной пока никто из «Зари» не контактировал», – сказал Никита Шевченко.

«Заря» еще не выплатила мне долги. Наверняка вспомнят об этом, когда трансферное окно откроется. Если не рассчитаются, то не смогут регистрировать игроков в это трансферное окно. Узнал об этом, потому что я вопросом долгов занимаюсь с юристкой и она держит меня в курсе. Еще месяца два-три назад, когда «Заря» получила полную форму решения из Палаты разрешения споров, звонили с предложением расчета, которое меня, мягко говоря, никак не устраивало. И после этого никакой связи не было», – добавил Максим Казаков.

По итогам первой части сезона «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах чемпионата Украины.