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Испания
29 января 2025, 13:45 | Обновлено 29 января 2025, 13:53
63
0

Забил 5 голов. Мбаппе стал лучшим игроком января в Ла Лиге

Форварда «Реала» признали игроком месяца

29 января 2025, 13:45 | Обновлено 29 января 2025, 13:53
63
0
Забил 5 голов. Мбаппе стал лучшим игроком января в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанская Ла Лига подвела итоги уходящего месяца. Лучшим игроком января стал форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Его одноклубник Джуд Беллингем стал лучшим игроком месяца в возрасте до 23-х лет.

Килиан Мбаппе в первом месяце 2025 года забил за «Реал» 5 мячей в трех матчах. Похоже, французский форвард, которого много критиковали, вернулся на свой уровень. В гостевом матче 22-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» Мбаппе оформил первый для себя хет-трик в футболке «Реала».

По итогам голосования Мбаппе обошел Доди Лукебакио («Севилья»), Кике Гарсию («Алавес»), Уго Дуро («Валенсия») и Луиса Мильи («Хетафе»).

Ранее сообщалось, что «Реал» получил 100-миллионное предложение по суперзвезде.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем
Сергій Турчак Источник: Террикон
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