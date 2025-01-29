Забил 5 голов. Мбаппе стал лучшим игроком января в Ла Лиге
Форварда «Реала» признали игроком месяца
Испанская Ла Лига подвела итоги уходящего месяца. Лучшим игроком января стал форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Его одноклубник Джуд Беллингем стал лучшим игроком месяца в возрасте до 23-х лет.
Килиан Мбаппе в первом месяце 2025 года забил за «Реал» 5 мячей в трех матчах. Похоже, французский форвард, которого много критиковали, вернулся на свой уровень. В гостевом матче 22-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» Мбаппе оформил первый для себя хет-трик в футболке «Реала».
По итогам голосования Мбаппе обошел Доди Лукебакио («Севилья»), Кике Гарсию («Алавес»), Уго Дуро («Валенсия») и Луиса Мильи («Хетафе»).
Ранее сообщалось, что «Реал» получил 100-миллионное предложение по суперзвезде.
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