Реал получил 100-миллионное предложение по суперзвезде. Это не Беллингем

Французский «Пари Сен-Жермен» нацелился на бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане направили королевскому клубу официальное предложение на сумму 100 миллионов евро по трансферу 24-летнего футболиста. При этом ранее сообщалось, что «сливочные» не отпустят своего игрока дешевле, чем за 1 миллиард евро – сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.