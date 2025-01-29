Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил 100-миллионное предложение по суперзвезде. Это не Беллингем
Испания
29 января 2025, 11:02 |
422
0

Реал получил 100-миллионное предложение по суперзвезде. Это не Беллингем

«ПСЖ» хочет приобрести Родриго

29 января 2025, 11:02 |
422
0
Реал получил 100-миллионное предложение по суперзвезде. Это не Беллингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский «Пари Сен-Жермен» нацелился на бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане направили королевскому клубу официальное предложение на сумму 100 миллионов евро по трансферу 24-летнего футболиста. При этом ранее сообщалось, что «сливочные» не отпустят своего игрока дешевле, чем за 1 миллиард евро – сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

По теме:
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Реал выбрал замену Винисиусу. Игрок стоит 140 миллионов евро
Усиление для Роналду. Аль-Наср осуществит трансфер форварда за 60 млн евро
трансферы Реал Мадрид ПСЖ Родриго Гоес трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Футбол | 28 января 2025, 23:20 1
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего

Александр решил сменить клубную прописку

Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
Футбол | 28 января 2025, 12:40 0
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер

Ханс-Дитер Флик хочет видеть Дина Хейсена на Камп Ноу

УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29.01.2025, 09:00
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Украинец и легионеры. Сидорчук – о самых недооцененных игроках Динамо
Футбол | 29.01.2025, 10:58
Украинец и легионеры. Сидорчук – о самых недооцененных игроках Динамо
Украинец и легионеры. Сидорчук – о самых недооцененных игроках Динамо
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Бокс | 28.01.2025, 17:10
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 7
Бокс
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 8
Футбол
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
27.01.2025, 11:59
Футбол
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
28.01.2025, 00:15 4
Бокс
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем