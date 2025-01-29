Лига чемпионов29 января 2025, 19:40 |
749
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Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Брестом
Матч 8-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
29 января 2025, 19:40 |
749
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В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Брестом» и мадридского «Реала».
Игру примет на Франсис ле Бле в Бресте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Главный тренер «сливочных» определился со стартовым составом на игру. Украинский голкипер гостей Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных.
Стартовые составы на матч «Брест» – «Реал»:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 29, 2025
🆚 @SB29 pic.twitter.com/rGuD5kkw2g
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Йому вже 25, а він є і одночасно немає🤣🤣🤣