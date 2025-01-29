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  4. Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Брестом
Лига чемпионов
29 января 2025, 19:40 |
749
1

Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Брестом

Матч 8-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

29 января 2025, 19:40 |
749
1
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Брестом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Брестом» и мадридского «Реала».

Игру примет на Франсис ле Бле в Бресте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер «сливочных» определился со стартовым составом на игру. Украинский голкипер гостей Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч «Брест» – «Реал»:

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Реал Мадрид Брест (Франция) Лига чемпионов стартовые составы Андрей Лунин
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Перед кожним матчем Реала: "Чи є Лунін?"🤣🤣🤣🤣🤣 Автор-спам🤣🤣🤣🤣
Йому вже 25, а він є і одночасно немає🤣🤣🤣
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