Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Брестом

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Брестом» и мадридского «Реала».

Игру примет на Франсис ле Бле в Бресте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главный тренер «сливочных» определился со стартовым составом на игру. Украинский голкипер гостей Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч «Брест» – «Реал»: